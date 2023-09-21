　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

2023台灣設計展在新北 「A區14主題展」鶯歌主展區登場

▲▼2023台灣設計展在新北 「A區14主題展」鶯歌主展區登場。（圖／新北文化局提供）

▲A1「自然〇」《新北山河陣》空間模擬圖。

生活中心／綜合報導

2023台灣設計展「新北○起來」10/6-10/22新北登場!五大展區分為A區「主展區」14檔主題展、B區「衛星展區」新北捷運環狀線、C區「品味漫遊新北哩賀」特色路線遊程、D區「設計響應」跨區域展演、以及E區「城市再造」將設計融入城市美學。

新北市政府文化局局長張䕒育表示，Ａ展區以○起來為主軸，「主展區」共14檔主題展，回應新北環型的城市樣貌，從自然、族群、產業、生活、飲食等面向切入，將設計應用在地方文化、公共建設，藉由新北市美術館嶄新的場域，串連鶯歌陶瓷博物館、鶯歌國民運動中心、鶯歌同慶市民活動中心、新太源藝術工坊共5展館，營造新與舊、過去與未來之間的關係與對話，圈起新北的各種可能，訴說城市豐沛與多元。

▲▼2023台灣設計展在新北 「A區14主題展」鶯歌主展區登場。（圖／新北文化局提供）

▲A2「共生〇」《異他方》展場模擬圖。展間呈現新北多樣、移居、共融的城市特色。

新北市美術館｜A1-A10主展區
A1「自然〇」《新北山河陣》大型藝術裝置、融合視覺藝術與聲響設計、投影藝術，打造身歷其境的大地感官之旅 。
A2「共生〇」《異他方》展間呈現新北多樣、移居、共融的城市特色，透過四個時間場景，以四座大型懸掛投影動態影像，展現不同角色、身份的新北人們生活的一天。
A3「製造〇」《@®©》詮釋傳產轉型、升級創新，由文件、影像、物件的展覽設置，將設計研發到製造的關係，帶出「造物革新」的概念，讓新北的黑手成為新世代職人。
A4「生活〇」《透新北》聚焦穿透新北、感受在地，在生活產業裡體驗新北，勾勒出美好生活新想像。
A5「循環〇」《福爾摩沙 0 號》傳遞「循環設計」運用於生活產業各面向，讓減碳永續融入每個人的生活。

▲▼2023台灣設計展在新北 「A區14主題展」鶯歌主展區登場。（圖／新北文化局提供）

▲A3「製造〇」_@®©_展場模擬圖，詮釋傳產轉型、升級創新。

A6「前衛〇」《破力》看見當代新北，城市裡地理、歷史的人文、自由與破格的精神。
A7「新潮〇」《Life in Circle》展現新北青年的夢想，6種青年創作「生活在新北」的內在樣貌，以及8組「理想在現地」的外顯姿態，展出包括多組貨車藝術裝置、新北青年空間等。
A8「美味Ｏ」《Food in Circle》流動宴席，6間新北在地經典風味食堂、3週假日美味市集、8場料理體驗活動，邀大家體驗新北山、海、陸的滋味。
A9「光影〇」《Echooo》美術館戶外園區以韻律感光感流動，將設計延伸至牆面投影，民眾與裝置互動就能改變美術館外牆影像的圖騰樣貌，是座多人現場共創、沉浸感十足的大型互動聲光展演作品。
A10「選物〇」《Goods To Go》蒐羅新北市特色之物件、風土好食，透過品牌合作與主題整合，開發具有設計感與話題性的周邊商品。

▲▼2023台灣設計展在新北 「A區14主題展」鶯歌主展區登場。（圖／新北文化局提供）

▲A7「新潮〇」《Life in Circle》新北青年空間展場模擬圖。

鶯歌陶瓷博物館｜A11展區
A11「行動〇」《Project 365新北前進中》是一場「ING進行式」展覽，匯集新北市各個區域的市民聲音，從老幼共融、高齡友善、偏鄉資源、友善照護等…多項議題出發，與民眾一起共感新北大小事、思考各種改變的可能性。
鶯歌區同慶市民活動中心｜A12展區
A12「產地〇」《接力。棒！》結合台灣設計研究院T22綜合型產地振興計畫，扣合臺灣陶瓷產業重鎮鶯歌，聚焦鶯歌陶瓷產業的傳承、創新、轉化與接力，呈現產業歷史、工藝美學、設計思維等。
新太源藝術工坊｜A13展區
A13「鶯歌〇」《產地開放日》在地陶瓷產業繼承者們透過工廠見學、老街限定店、台日工藝現場、貳拾選物、鶯歌宴與體驗工作坊等方式，將鶯歌老街與工廠群串連成為綜合體驗型空間，民眾可於此體驗鶯歌陶瓷產地運作及老街魅力。
鶯歌國民運動中心｜A14 展區
A14「共好〇」《Let's Go！》在極端氣候、人口老化、少子女化、科技快速變遷、貧富差距擴大等複雜挑戰下，未來城市的樣貌愈來愈難勾勒，透過開放式的展示空間，並以全暗間營造場地氛圍，引領觀者在逐一探索各個「未來室」的過程中，看見新北面對各種挑戰下，形塑出的未來城市面貌。

▲▼2023台灣設計展在新北 「A區14主題展」鶯歌主展區登場。（圖／新北文化局提供）

▲A8「美味Ｏ」《Food in Circle》假日美味市集模擬圖。

2023 台灣設計展在新北／Taiwan Design Expo’23 in NewTaipeiCity
年度主題：Ｏ起來
展期日期：10 月 6 日 (五) 至 10 月 22 日 (日)
開放時間：平日11時至20時，假日11時至21時 (展覽最後一日10/22至18:00)

展覽地點
主展區｜新北市美術館、新北市立鶯歌陶瓷博物館、鶯歌國民運動中心、鶯歌區同慶市民活動中心、新太源藝術工坊
衛星展區｜新北捷運環狀線、新北市府一樓大廳
品味漫遊、設計響應、城市再造｜新北29行政區

更多台灣設計展相關資訊，歡迎上2023台灣設計展官方網站(https://www.designexpo.org.tw/zh-TW) 、新北市政府文化局粉專(https://www.facebook.com/e7summer)查詢。

ET快訊
藍正龍談復合周幼婷！鬆口「有可能性」
「6大催情食物」情侶必吃　營養師激推：性慾提升
孕婦遭撞「1歲女嬰」腦出血昏迷　消防局還原案情
亞運中華男排直落3擊敗蒙古　闖進亞運12強
砸百萬裝潢新房「卻被說風水不好」　她崩潰不敢搬
快訊／威力彩7.2億開獎了！對中7碼財富自由
百萬YTR收私訊求救！男大生慘變「集團免洗筷」
酒吧一晚5、6人貼上來！　妹子用「1神招」秒喇舌美國帥哥

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

2023台灣設計展在新北 「A區14主題展」鶯歌主展區登場

中彰投積極取締噪音車　籲民眾勿任意改裝車輛違者從重處分

國際扶輪3482區台北蓬萊扶輪社攜手扶弱　認護興南國小

首惜廚師全國賽！考驗廚藝也比創意　花蓮食譜教案皆得獎

平安過中秋！智慧科技疏導交通　花蓮警籲聚餐勿酒駕

藝人獻身反詐宣導！明星父女隊登場　宣導短片超溫馨

領頭羊！有機青年高峰會23國參與　構建國際交流平台在花蓮

高雄雙語學校132學童參訪世客博覽會　體驗各地客家文化之美

台東2023長青嘉年華開跑　長輩歡聚享受聽歌美好時光

台東「秀給你看」　幸福電影院邀績優志工欣賞熱門影片

李多慧裙子被怪風吹掀　害羞遮掩模樣破億觀看

45歲梁靜茹唱《燕尾蝶》破音！　「27秒翻車現場」網震驚

紅斑馬超商買飯被退休警公審　國道警力挺：轄區內沒休息站

職場太有責任感「反不開心」　他曝現實勸：是工作不是賣命

三峽砂石車搶快闖紅燈　外送員連人帶車遭「吞沒」

妻突宮縮...衝醫院痛到叫整路　「車上產子」老公急壞：怎麼辦

妹子開車指定穿專屬鞋　換1雙就不會開：沒Fu

周玉蔻當庭道歉「不是故意」　張淑娟批太廉價：應退媒體圈

昆凌聽周杰倫不舒服「立刻飛身邊」　結婚周年曝：禮物可自己挑XD

毛炸！腳踏車空轉往前騎　詭異15秒監視器全錄下

2023台灣設計展在新北 「A區14主題展」鶯歌主展區登場

中彰投積極取締噪音車　籲民眾勿任意改裝車輛違者從重處分

國際扶輪3482區台北蓬萊扶輪社攜手扶弱　認護興南國小

首惜廚師全國賽！考驗廚藝也比創意　花蓮食譜教案皆得獎

平安過中秋！智慧科技疏導交通　花蓮警籲聚餐勿酒駕

藝人獻身反詐宣導！明星父女隊登場　宣導短片超溫馨

領頭羊！有機青年高峰會23國參與　構建國際交流平台在花蓮

高雄雙語學校132學童參訪世客博覽會　體驗各地客家文化之美

台東2023長青嘉年華開跑　長輩歡聚享受聽歌美好時光

台東「秀給你看」　幸福電影院邀績優志工欣賞熱門影片

中華女足亞運首戰2比1逆轉勝！　賴麗琴、蘇育萱替補建功

在野陣營強攻「進口蛋」議題　綠幕僚：有疫苗採購既視感

營養師曝5個超危險的「NG廚房習慣」！沖洗生肉反而易污染

台灣震災救災演練19國參與觀摩　蔡英文：新型態無腳本下達狀況

詹懷雲演「年輕版藍正龍」被唸：別再吃了！　巫建和穿女裝：高跟鞋能跳繩

《寶可夢加傲樂》Rush 3彈體驗會塞爆玩家…限時四天特殊卡匣等拿

亞塞拜然「奪回納卡區」控制權　衝突始末一次看

孕婦遭三寶撞翻「1歲女嬰腦出血昏迷」家屬怒控　消防局還原案情

LIONS UP！賄選 OUT！　南檢、統一獅攜手宣導反賄選

亞運中華男排直落3擊敗蒙古　闖進亞運12強碰印度

「我是IG網紅」大鬧美航　她身分曝光真有百萬粉

地方熱門新聞

蛋品流向仍說不清　台農、信興各罰50萬

耗時5年「三鶯大橋」改建完成！23日全線通車　紓解市區交通

為重傷動物謀福利！新北召開「毛寶貝生命之光會議」保障生命權益

裸視3D弧形螢幕　邱佩琳：打造基隆城市新光點

大武之心南迴驛　「全台最美休息站」超好拍

台南安南區鹿耳門溪出海口航道淤沙改善

台南建物及死亡火災起火原因電氣第1名

全國十大優良防火管理人李忠信組長出線

高雄民宅路口擺木櫃！民眾以為是棺材嚇壞

台南統一企業吳政憲獲全國十大優良防火管理人

TDR爭議未解　法界人士憂心：恐侵害人權

921南消七大於校園防震防災宣導

新北有課！免費Canva實作＋個人品牌經營

基隆市民聯合婚禮　謝國樑祝福全場新人

更多熱門

相關新聞

耗時5年「三鶯大橋」改建完成！23日全線通車　紓解市區交通

耗時5年「三鶯大橋」改建完成！23日全線通車　紓解市區交通

連接新北三峽、鶯歌，備受三鶯地區居民關注的三鶯大橋改建工程已經完工，即將於9月23日開放全線通車，為往返三鶯地區的民眾帶來安全便利的交通，紓解鶯歌市區壅塞的交通，也讓三峽往桃園及樹林的交通更為便利，並能紓解即將進行的「2023台灣設計展」帶來的車潮及人潮，創造觀光價值。

2023台灣設計展10月登場　五大展區「○」起新北

2023台灣設計展10月登場　五大展區「○」起新北

房要買在鶯歌or北大？眾人見預算勸：別這麼痛苦

房要買在鶯歌or北大？眾人見預算勸：別這麼痛苦

新北3樓透天厝大火　1男慘死屋內

新北3樓透天厝大火　1男慘死屋內

金和昌建設鳳鳴盛大開工　首案蓄勢待發

金和昌建設鳳鳴盛大開工　首案蓄勢待發

關鍵字：

新北市文化局鶯歌台灣設計展

讀者迴響

熱門新聞

陸神童博士躺平啃老：混吃等死幸福一輩子

登山客遭虎頭蜂螫2死　相驗結果曝

男友不想要　她獨力生女心一橫13萬賣了

日本人愛上台灣「1款平價泡麵」！　東京貴3倍照樣買爆

作家搭捷運　轟3年輕人不讓博愛座

《京城怪物》劇組出事！　工作人員身亡

快訊／新竹工安意外！工人8樓直墜1樓慘死

爬山遇「超美山神」　他趴地合影

中信啦啦隊宣布結婚！　「帥尪正面照曝光」甜閃：找到人生神隊友

李昂再發文！839字「還原博愛座爭議」

陸女大生軍訓熱舞「豪乳彈出來」　台下一片驚呼

瑞芳爬山2死　專家曝4大保命守則

「3生肖」財運旺！威力彩今頭獎7.2億　黃金下注時段曝

韓媒爆BLACKPINK「只有Rosé續約」

友路邊車震自己老婆　夫聽對話心碎

更多

最夯影音

更多
李多慧裙子被怪風吹掀　害羞遮掩模樣破億觀看

李多慧裙子被怪風吹掀　害羞遮掩模樣破億觀看
45歲梁靜茹唱《燕尾蝶》破音！　「27秒翻車現場」網震驚

45歲梁靜茹唱《燕尾蝶》破音！　「27秒翻車現場」網震驚

紅斑馬超商買飯被退休警公審　國道警力挺：轄區內沒休息站

紅斑馬超商買飯被退休警公審　國道警力挺：轄區內沒休息站

職場太有責任感「反不開心」　他曝現實勸：是工作不是賣命

職場太有責任感「反不開心」　他曝現實勸：是工作不是賣命

三峽砂石車搶快闖紅燈　外送員連人帶車遭「吞沒」

三峽砂石車搶快闖紅燈　外送員連人帶車遭「吞沒」

熱門快報

中華隊加油！金牌預測王送大獎

中華隊加油！金牌預測王送大獎

即日起~10月7日，天天集氣，Switch、小米筋膜槍、小米手環等70個大獎好禮獎不停！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

《豈有此呂》大師兄驚魂接體事件簿

《豈有此呂》大師兄驚魂接體事件簿

找不到遺體一回頭被十指緊扣　怎麼辦！亡者遺言「誰放我下來就找誰」

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面