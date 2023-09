2023台灣設計展在新北 「A區14主題展」鶯歌主展區登場

▲A1「自然〇」《新北山河陣》空間模擬圖。

2023台灣設計展「新北○起來」10/6-10/22新北登場!五大展區分為A區「主展區」14檔主題展、B區「衛星展區」新北捷運環狀線、C區「品味漫遊新北哩賀」特色路線遊程、D區「設計響應」跨區域展演、以及E區「城市再造」將設計融入城市美學。

新北市政府文化局局長張䕒育表示,A展區以○起來為主軸,「主展區」共14檔主題展,回應新北環型的城市樣貌,從自然、族群、產業、生活、飲食等面向切入,將設計應用在地方文化、公共建設,藉由新北市美術館嶄新的場域,串連鶯歌陶瓷博物館、鶯歌國民運動中心、鶯歌同慶市民活動中心、新太源藝術工坊共5展館,營造新與舊、過去與未來之間的關係與對話,圈起新北的各種可能,訴說城市豐沛與多元。

▲A2「共生〇」《異他方》展場模擬圖。展間呈現新北多樣、移居、共融的城市特色。

新北市美術館|A1-A10主展區

A1「自然〇」《新北山河陣》大型藝術裝置、融合視覺藝術與聲響設計、投影藝術,打造身歷其境的大地感官之旅 。

A2「共生〇」《異他方》展間呈現新北多樣、移居、共融的城市特色,透過四個時間場景,以四座大型懸掛投影動態影像,展現不同角色、身份的新北人們生活的一天。

A3「製造〇」《@®©》詮釋傳產轉型、升級創新,由文件、影像、物件的展覽設置,將設計研發到製造的關係,帶出「造物革新」的概念,讓新北的黑手成為新世代職人。

A4「生活〇」《透新北》聚焦穿透新北、感受在地,在生活產業裡體驗新北,勾勒出美好生活新想像。

A5「循環〇」《福爾摩沙 0 號》傳遞「循環設計」運用於生活產業各面向,讓減碳永續融入每個人的生活。

▲A3「製造〇」_@®©_展場模擬圖,詮釋傳產轉型、升級創新。

A6「前衛〇」《破力》看見當代新北,城市裡地理、歷史的人文、自由與破格的精神。

A7「新潮〇」《Life in Circle》展現新北青年的夢想,6種青年創作「生活在新北」的內在樣貌,以及8組「理想在現地」的外顯姿態,展出包括多組貨車藝術裝置、新北青年空間等。

A8「美味O」《Food in Circle》流動宴席,6間新北在地經典風味食堂、3週假日美味市集、8場料理體驗活動,邀大家體驗新北山、海、陸的滋味。

A9「光影〇」《Echooo》美術館戶外園區以韻律感光感流動,將設計延伸至牆面投影,民眾與裝置互動就能改變美術館外牆影像的圖騰樣貌,是座多人現場共創、沉浸感十足的大型互動聲光展演作品。

A10「選物〇」《Goods To Go》蒐羅新北市特色之物件、風土好食,透過品牌合作與主題整合,開發具有設計感與話題性的周邊商品。

▲A7「新潮〇」《Life in Circle》新北青年空間展場模擬圖。

鶯歌陶瓷博物館|A11展區

A11「行動〇」《Project 365新北前進中》是一場「ING進行式」展覽,匯集新北市各個區域的市民聲音,從老幼共融、高齡友善、偏鄉資源、友善照護等…多項議題出發,與民眾一起共感新北大小事、思考各種改變的可能性。

鶯歌區同慶市民活動中心|A12展區

A12「產地〇」《接力。棒!》結合台灣設計研究院T22綜合型產地振興計畫,扣合臺灣陶瓷產業重鎮鶯歌,聚焦鶯歌陶瓷產業的傳承、創新、轉化與接力,呈現產業歷史、工藝美學、設計思維等。

新太源藝術工坊|A13展區

A13「鶯歌〇」《產地開放日》在地陶瓷產業繼承者們透過工廠見學、老街限定店、台日工藝現場、貳拾選物、鶯歌宴與體驗工作坊等方式,將鶯歌老街與工廠群串連成為綜合體驗型空間,民眾可於此體驗鶯歌陶瓷產地運作及老街魅力。

鶯歌國民運動中心|A14 展區

A14「共好〇」《Let's Go!》在極端氣候、人口老化、少子女化、科技快速變遷、貧富差距擴大等複雜挑戰下,未來城市的樣貌愈來愈難勾勒,透過開放式的展示空間,並以全暗間營造場地氛圍,引領觀者在逐一探索各個「未來室」的過程中,看見新北面對各種挑戰下,形塑出的未來城市面貌。

▲A8「美味O」《Food in Circle》假日美味市集模擬圖。

2023 台灣設計展在新北/Taiwan Design Expo’23 in NewTaipeiCity

年度主題:O起來

展期日期:10 月 6 日 (五) 至 10 月 22 日 (日)

開放時間:平日11時至20時,假日11時至21時 (展覽最後一日10/22至18:00)

展覽地點

主展區|新北市美術館、新北市立鶯歌陶瓷博物館、鶯歌國民運動中心、鶯歌區同慶市民活動中心、新太源藝術工坊

衛星展區|新北捷運環狀線、新北市府一樓大廳

品味漫遊、設計響應、城市再造|新北29行政區

更多台灣設計展相關資訊,歡迎上2023台灣設計展官方網站(https://www.designexpo.org.tw/zh-TW) 、新北市政府文化局粉專(https://www.facebook.com/e7summer)查詢。