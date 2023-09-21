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【廣編】全台最大「裸視3D弧形螢幕」在基隆！跟著3D胖橘貓迎接家外媒體新紀元

▲▼ 裸視,3D,弧形螢幕,基隆,3D,胖橘貓,家外媒體。（圖／宏將廣告提供）

▲現在來基隆遊玩的旅客們，可以在「ANIVERSE漫遊者：實境體感基地」體驗最新的體感遊樂設施。

圖、文／宏將廣告提供

還沒機會親眼看到東京新宿街頭的3D巨貓嗎？! 現在不用遠渡重洋，在台灣即可就近看到超萌3D胖橘貓，即將落腳基隆。這隻胖橘貓所在位置是基隆舊火車站頂樓的「裸視3D弧形螢幕」，全長23M、高6.8M，堪稱全台最大的3D弧形廣告牆！9/20(三)將舉辦啟動記者會，由牠擔任大使，正式宣告「裸視3D弧形螢幕」啟用，未來路過基隆「ANIVERSE漫遊者：實境體感基地」的朋友們，不用戴上VR、AR眼鏡，用裸眼就可以和胖橘貓進行親密互動，無論你是不是貓奴，都將被牠收服！預估這個新地標將吸引大量民眾朝聖，成為全台最吸睛的科技打卡新景點！

2023年初開幕的「ANIVERSE漫遊者：實境體感基地」位於基隆國光客運站旁，由基隆舊火車站建築改建而成，進入館內，旅客可以看到各種用希臘數字命名的體感漫遊設施，包括：帶著旅客飛進世界美景的體感熱氣球「戴爾塔飛艇」；模擬F16駕駛艙與機場的起飛降落程序設計而成的「愛普森航線」；用VR頭盔X六軸體感技術打造而成的海空大戰「奧米加戰機」；讓人徜徉在熱帶島嶼，一邊看風景、一邊在海上賽道遊玩的「迦瑪破浪者」，一系列沉浸式實境體感設施，讓人玩過就流連忘返！

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