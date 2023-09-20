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通勤月票使用破億大關！再推加強版優惠　第二波5大區10／2起上路

▲▼通勤月票啟用首日。（圖／記者李姿慧攝）

▲第二波通勤月票10月起陸續上路。（資料圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

北中南三大生活圈通勤月票使用已破1億人次大關，10月2日起，第二波5大區通勤月票將陸續上路，包括花蓮最低199元起、基隆市288元、台東縣299元、宜蘭縣750元起、桃竹竹苗1200元等。另基北北桃、中彰投苗通勤月票還將推出「加強版」優惠，39條跨境客運部分區間將納入優惠。

基北北桃、中彰投苗、南高屏等北中南三大生活圈TPASS通勤月票今年7月上路，短短不到3個月，截至9月17日使用累積人次已經超過1億大關，申請量逼近160萬人次。

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其中基北北桃生活圈通勤月票1200元、中彰投苗生活圈通勤月票999元，10月2日起將推出「加強版」優惠，公路局專委陳俊宏表示，為擴大服務通勤通學族群，基北北桃、中彰投苗通勤月票適用範圍，10月2日起將增加39條公路含國道客運路線提供短端售票服務，只要是搭乘旅次起訖點在生活圈範圍內，即便該客運路線起迄點跨區，將可適用TPASS通勤月票優惠。

其中基北北桃新增納入優惠客運路線有18條，包括台北市-小人國-六福村、基隆-竹東、台北-竹東等，原本因路線起迄點已跨越生活圈，不適用優惠通勤月票範圍，10月2日起，只要搭乘相關路線的短途區間未超過生活圈範圍，譬如台北到小人國，即可使用通勤月票納入優惠。

▲▼旅客使用通勤月票搭台鐵。（圖／記者李姿慧攝）

▲基北北桃、中彰投苗等生活圈通勤月票將推加強版優惠。（資料圖／記者李姿慧攝）

另中彰投苗生活圈通勤月票增加21條客運路線，包括台中車站-台中交流道-國1-北斗交流道-麥寮，或新竹=苗栗、新竹-頭份、新竹到後龍等，搭乘相關路線短途區間未超過中彰投苗生活圈，10月2日起也將納入通勤月票優惠適用範圍。

此外，10月2日起，將陸續有5大區通勤月票將陸續上路，其中桃竹竹苗生活圈通勤月票為1200元，可搭台鐵、桃捷、公車、客運、公共自行車外，境內的桃竹竹通勤月票則為799元、竹竹苗通勤月票699元、竹竹通勤月票則是288元。

另宜蘭縣境內通勤月票為750元，除公車外，10月2日起將可搭乘台鐵；北宜跨城際通勤月票1800元，可搭公車、客運外，10月2日起也可搭台鐵。北宜跨城際擴大雙北捷運、公車、客運、輕軌、台鐵等，通勤月票2300元，上路時程未定。

▲▼第二波上路通勤月票10月起陸續上路。（資料來源／公路總局）

▲第二波通勤月票10月起陸續上路。（資料來源／公路局）

花蓮縣10月2日則推出可搭台鐵和公車的通勤月票199元，以及可擴大搭公路客運的通勤月票399元；台東縣10月2日則將推出通勤月票299元，可搭台鐵、客運和公車；基隆市則將在10月16日推出通勤月票288元，可搭台鐵、公車。

公路局表示，除上列縣市外，目前澎湖縣、雲林縣，嘉義縣和嘉義市等，也提出通勤月票優惠方案，預計本周六(23日)將進行審查，相關縣市方案若審查順利通過，該4縣市最快將列第三波於明年(113)年1月上路，屆時全台20縣市都有通勤月票優惠。

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