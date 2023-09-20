基隆警官遭爆「揩油5年」！開偵防車接送妻兒　市警局要查了

▲基隆市警察局。（圖／翻攝Google Maps）

記者郭世賢、莊智勝／基隆報導

基隆市警察局二線四星保防科長吳登賀遭人踢爆，疑似私下將偵防車當成私車私用，不但違反規定將偵防車開回家，還用來載送妻子、小孩長達5年之久，油資均由全民埋單。對此，基隆市警察局督察長陳啓明今(20日)指出，本局已經立案調查，如發現不法事證，依法移送基隆地檢署偵辦，以維護警察風紀。

據指出，根據「警察機關車輛適用車種表」規定，局內偵防車僅限勤務使用，不得挪作私用，同仁出勤後必須將偵防車開回局內停放，不能私自開回家。爆料者表示，吳登賀明知故犯，因住家距離基隆市警局僅約700公尺，吳貪圖一時方便、不想走路上下班，竟把偵防車開回家私用。

爆料者指出，吳登賀不僅違規將偵防車開回家停放，還把車挪做私用，平時用來接送妻子、小孩；由於局內每輛偵防車都配有一張加油卡，油資係由政府編列預算支付，吳登賀私用偵防車行為長達5年，等同油資全民埋單，長期下來「揩走的油資」難以計算。

針對爆料者說法，吳登賀嚴詞否認，強調自己用車後均有依規定開返局內停放，平時也都是走路上下班，絕無公器私用一事。

對此，基隆市警局今也做出說明，督察長陳啓明指出，本案已立案調查，將秉持「不掩飾、不庇縱、不護短」立場，積極查處，如發現不法事證，依法移送基隆地檢署偵辦，以維護警察風紀。