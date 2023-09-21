知名作家李昂再點名蔣萬安！　強調目的為討論「博愛座如何使用」

▲知名作家李昂在臉書投訴，她搭乘捷運時「遇到3年輕人不讓博愛座」，氣到點名蔣萬安。（圖／翻攝自李昂臉書）

記者江采蓁／綜合報導

博愛座的使用議題一直以來廣受各界熱議，知名作家李昂20日晚間就在臉書分享，她日前搭乘台北捷運時，因為身體不舒服又沒座位，因此請3位坐在博愛座的年輕人禮讓，不料對方態度十分惡劣，氣得她直接點名台北市長蔣萬安，「希望你給我們一個博愛座的使用方式！」她21日受訪時再度喊話蔣萬安，她的目的就是要討論博愛座該如何使用。

李昂20日在個人臉書表示，她近日搭乘台北捷運，準備從淡水前往台北，過程中請了3位坐在博愛座的年輕人讓座，但沒有人願意讓座，她還說道，「年輕男生說他不舒服，我是看不出來啦，而2個女生態度非常壞，還給我不斷地白眼。」她自認年齡也算長輩了，加上10月要到巴黎發表新書，最近真的非常忙，忙到身體不是很舒服，沒想到搭捷運卻碰到博愛座沒人讓位。

因此，李昂才點名蔣萬安，「請問蔣萬安市長，關於北捷的博愛座，您有什麼看法」、「我希望你給我們一個博愛座的使用方式」，最後她還在留言處補充，「有沒有什麼規矩，是可以訂下來大家遵守的！」

李昂21日接受《ETtoday新聞雲》記者採訪時再度還原當下情況，強調自己真的很不舒服，她搭乘捷運淡水線坐到北投無人讓座，實在撐不住只好下車改乘下一班列車，導致她後續的行程遲到十分鐘。她也提到，後來在捷運上其實有另一位小姐要讓位給她，但她認為對方看起來更需要這個位子，因此沒有接受。

關於身體狀況，李昂解釋，因為自己預計10月1日要赴巴黎出版個人作品《鴛鴦春膳》，近期過於忙碌，才導致身體狀況欠佳。

李昂最後強調，如果今天那兩位女學生懷孕了可以不用讓座，她還會祝福對方，自己的目的就是要討論博愛座該如何使用，所以才點名蔣萬安，希望能讓此議題被重視。截至發稿前，台北市府與市長蔣萬安還未做出回應。