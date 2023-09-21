快訊／李昂掛急診：切記，人總有一天有生病的時候！

▲李昂透露自己身體不適就醫。（圖／取自李昂臉書）

記者李佳蓉／綜合報導

知名作家李昂20日在臉書抱怨日前搭乘捷運時身體不適，坐在博愛座的3位年輕人卻都不肯讓位，21日她再度PO文還原前因後果，表示自己有高血壓心血管問題，為了到巴黎發表新書奔波「累壞了」，才開口向乘客請求座位。爭議延燒近一天，沒想到17點左右她突PO出「掛急診」照片，藉此警惕「切記，總有一天，人總有一天有生病的時候！」

李昂稍早在臉書透露，從昨天晚上就很不舒服，忍到現在才來看急診，「本來就有心血管的問題，而且因為以前摔傷，最近疼痛回復。」強調健康當然是最重要的。對於「讓博愛座」引起的風波，她表示「不想再有回應，不過切記，總有一天，人總有一天有生病的時候！是人都不例外吧！再想想過去怎麼說別人的。」

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回顧整起事件，李昂昨日在臉書表示，她搭乘捷運從淡水前往台北，過程中請了3位坐在博愛座的年輕人讓座，但沒有人願意讓座，「年輕男生說他不舒服，我是看不出來啦，而2個女生態度非常壞，還給我不斷地白眼。」她自認也算長輩了，加上10月要到巴黎發表新書，忙到身體不是很舒服，沒想到搭捷運卻碰到博愛座沒人讓位。貼文甚至點名蔣萬安，「請問蔣萬安市長，關於北捷的博愛座，您有什麼看法」、「我希望你給我們一個博愛座的使用方式」。

▲博愛座沒有年輕人肯讓，李昂氣炸發文公審。（圖／翻攝自李昂臉書）

由於爭議延燒，李昂今日再度發文，還原前因後果，她表示自己一向有高血壓心血管的問題「真的是累壞了」，而客氣詢問第一位博愛座上的年輕男生，對方戴著耳機正在聽音樂，露出「非常享受的表情」，直到跟她說話才把耳機拿下來。

李昂表示，該男知道被要求讓座時，露出一副「你奈何不了我的表情」對她說，他身體不舒服，「不管我相不相信，我尊重他，如果他選擇說謊的話，那也是他的決定。」

而後續她轉到另一邊博愛座，是2個年輕女生，卻「得到非常藐視的、翻白眼的回答，連話都不肯說。」李昂說，自己後來看了臉書網友留言，「有人說他們可能懷孕了，高中生就懷孕了？台灣生育率這麼低，那真的太恭喜了！」「看看照片，他們像懷孕的樣子嗎？而且懷孕了也可以跟我講。我一定沒話說。」

她提到即使真的懷孕，也可以告訴她，「只要有理由或態度和善，我基本上都尊重，這一個對我不在意三白眼的女生，真正的觸怒了我，讓我發那一篇臉書。」

李昂更說，自己沒有戴口罩，而且沒有化妝，「我的高血壓因為受到這樣的刺激，一定臉色很難看」，因此旁邊自由座的一位看來50、60歲的女人讓座給她，「我謝謝她，因為她看起來也是有坐下來的需要。」

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