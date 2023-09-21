　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／李昂掛急診：切記，人總有一天有生病的時候！

▲▼李昂透露自己身體不適就醫。（圖／取自李昂臉書）

▲李昂透露自己身體不適就醫。（圖／取自李昂臉書）

記者李佳蓉／綜合報導

知名作家李昂20日在臉書抱怨日前搭乘捷運時身體不適，坐在博愛座的3位年輕人卻都不肯讓位，21日她再度PO文還原前因後果，表示自己有高血壓心血管問題，為了到巴黎發表新書奔波「累壞了」，才開口向乘客請求座位。爭議延燒近一天，沒想到17點左右她突PO出「掛急診」照片，藉此警惕「切記，總有一天，人總有一天有生病的時候！」

李昂稍早在臉書透露，從昨天晚上就很不舒服，忍到現在才來看急診，「本來就有心血管的問題，而且因為以前摔傷，最近疼痛回復。」強調健康當然是最重要的。對於「讓博愛座」引起的風波，她表示「不想再有回應，不過切記，總有一天，人總有一天有生病的時候！是人都不例外吧！再想想過去怎麼說別人的。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

回顧整起事件，李昂昨日在臉書表示，她搭乘捷運從淡水前往台北，過程中請了3位坐在博愛座的年輕人讓座，但沒有人願意讓座，「年輕男生說他不舒服，我是看不出來啦，而2個女生態度非常壞，還給我不斷地白眼。」她自認也算長輩了，加上10月要到巴黎發表新書，忙到身體不是很舒服，沒想到搭捷運卻碰到博愛座沒人讓位。貼文甚至點名蔣萬安，「請問蔣萬安市長，關於北捷的博愛座，您有什麼看法」、「我希望你給我們一個博愛座的使用方式」。

▲▼博愛座沒有年輕人肯讓，李昂氣炸要蔣萬安踹共。（圖／翻攝自李昂臉書）

▲博愛座沒有年輕人肯讓，李昂氣炸發文公審。（圖／翻攝自李昂臉書）

由於爭議延燒，李昂今日再度發文，還原前因後果，她表示自己一向有高血壓心血管的問題「真的是累壞了」，而客氣詢問第一位博愛座上的年輕男生，對方戴著耳機正在聽音樂，露出「非常享受的表情」，直到跟她說話才把耳機拿下來。

李昂表示，該男知道被要求讓座時，露出一副「你奈何不了我的表情」對她說，他身體不舒服，「不管我相不相信，我尊重他，如果他選擇說謊的話，那也是他的決定。」

而後續她轉到另一邊博愛座，是2個年輕女生，卻「得到非常藐視的、翻白眼的回答，連話都不肯說。」李昂說，自己後來看了臉書網友留言，「有人說他們可能懷孕了，高中生就懷孕了？台灣生育率這麼低，那真的太恭喜了！」「看看照片，他們像懷孕的樣子嗎？而且懷孕了也可以跟我講。我一定沒話說。」

她提到即使真的懷孕，也可以告訴她，「只要有理由或態度和善，我基本上都尊重，這一個對我不在意三白眼的女生，真正的觸怒了我，讓我發那一篇臉書。」

李昂更說，自己沒有戴口罩，而且沒有化妝，「我的高血壓因為受到這樣的刺激，一定臉色很難看」，因此旁邊自由座的一位看來50、60歲的女人讓座給她，「我謝謝她，因為她看起來也是有坐下來的需要。」

 ►爆剷肥肚肉！15分鐘打造「女神翹臀辣腿」　30天越吃越瘦有感甩肉

►《ETStar學習雲》超優早鳥價4折起＋「ETSTAR」50元折扣碼＝進化全新自我2.0！　別猶豫、點我立即搶課☛

ET快訊
快訊／下班注意！國2火燒車回堵3公里
劉亞仁遭「鈔票砸臉」！民眾怒：給你拿去監獄用
朱國榮潛逃5億保釋金恐沒收　4億是她出的「我也沒辦法」
快訊／國1火燒月餅車　駕駛跳車救禮盒
酒吧一晚5、6人貼上來！　妹子用「1神招」成功喇舌美國帥哥
酒吧一晚5、6人貼上來！　妹子用「1神招」秒喇舌美國帥哥
快訊／中華男足亞運65年首顆進球+首勝到手
「鯨魚爆炸」血水臟器狂噴！　染紅加州海岸

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

進口蛋屢遭質疑！專家建議：在生產國做好洗選油封＋全程冷鏈

化療太痛苦！女音樂家罹乳癌中斷治療　短短1年「早期變晚期」

回收大亨陳家麒、華視開台元老返母校！感動世新引領傳播教育

再出包！流感疫苗平台見他校學生個資　疾管署全面清查：單一事件

搭高鐵「座椅能往後靠嗎？」　苦主空間被壓縮：憋尿2小時

在地好料星質感　雲嘉南濱海好食材展現新風貌

酒吧一晚5、6人搭訕！「條通女王凝視法」讓妹子成功撩心

快去買威力彩！「3生肖」偏財旺到惹不起　1類人備好麻袋裝錢

快訊／李昂掛急診：切記，人總有一天有生病的時候！

雞蛋闖禍！感染沙門氏桿菌害情侶中毒　高雄知名熱炒店說話了

李多慧裙子被怪風吹掀　害羞遮掩模樣破億觀看

45歲梁靜茹唱《燕尾蝶》破音！　「27秒翻車現場」網震驚

職場太有責任感「反不開心」　他曝現實勸：是工作不是賣命

紅斑馬超商買飯被退休警公審　國道警力挺：轄區內沒休息站

三峽砂石車搶快闖紅燈　外送員連人帶車遭「吞沒」

妻突宮縮...衝醫院痛到叫整路　「車上產子」老公急壞：怎麼辦

妹子開車指定穿專屬鞋　換1雙就不會開：沒Fu

周玉蔻當庭道歉「不是故意」　張淑娟批太廉價：應退媒體圈

昆凌聽周杰倫不舒服「立刻飛身邊」　結婚周年曝：禮物可自己挑XD

豬販月入20萬輕鬆賺？ 背後艱辛嚇走一票年輕人

進口蛋屢遭質疑！專家建議：在生產國做好洗選油封＋全程冷鏈

化療太痛苦！女音樂家罹乳癌中斷治療　短短1年「早期變晚期」

回收大亨陳家麒、華視開台元老返母校！感動世新引領傳播教育

再出包！流感疫苗平台見他校學生個資　疾管署全面清查：單一事件

搭高鐵「座椅能往後靠嗎？」　苦主空間被壓縮：憋尿2小時

在地好料星質感　雲嘉南濱海好食材展現新風貌

酒吧一晚5、6人搭訕！「條通女王凝視法」讓妹子成功撩心

快去買威力彩！「3生肖」偏財旺到惹不起　1類人備好麻袋裝錢

快訊／李昂掛急診：切記，人總有一天有生病的時候！

雞蛋闖禍！感染沙門氏桿菌害情侶中毒　高雄知名熱炒店說話了

進口蛋屢遭質疑！專家建議：在生產國做好洗選油封＋全程冷鏈

化療太痛苦！女音樂家罹乳癌中斷治療　短短1年「早期變晚期」

快訊／桃園國2東向路肩火燒車　下班尖峰車流回堵3公里

政院通過「最低工資法」草案　時力批：跳票7年賴清德一句話就放行

賴清德今參拜馬祖境天后宮　遠眺對岸嘆「和平無價」

平安過中秋！智慧科技疏導交通　花蓮警籲聚餐勿酒駕

藝人獻身反詐宣導！明星父女隊登場　宣導短片超溫馨

暗酸郭台銘！呂秀蓮：選總統別自認「大老闆」　莫騙票找女性搭檔

老爺酒店首度賣「牛肉麵冷凍包」！2口味可選　9月底前買5送1

半夜起床喝奶...嬰兒床被「白毛汪霸佔」　牠露出得意笑容

「2條虎皮蛋糕」塞爆紙箱 貓奴笑：真材實料販售中

生活熱門新聞

日本人愛上台灣「1款平價泡麵」！　東京貴3倍照樣買爆

作家搭捷運　轟3年輕人不讓博愛座

李昂再發文！839字「還原博愛座爭議」

瑞芳爬山2死　專家曝4大保命守則

全聯「1神物又特價了」　比好市多便宜！內行秒搬6瓶

旅展買「捷奧10天6萬9」卻去不了！夫妻被搞瘋氣炸

最壞身教！土城母子攻擊「公園阿伯」：你先動手的

威力彩頭獎衝7.2億　3生肖鴻運駕到

比跑步還有用！醫師曝「這種運動」最能降血壓

6萬通電話訂到1500顆名店蛋黃酥　畫面曝

YouTube停更潮？他整理名單驚：感覺不單純

秋老虎飆36℃　明起有雨到中秋

國家警報響！921地震速報演練

餐廳寫no English mean　全場笑翻

更多熱門

相關新聞

女主播開完刀被推讓位　直呼好委屈...

女主播開完刀被推讓位　直呼好委屈...

作家李昂昨（20）日在臉書發文，抱怨搭捷運時身體不適，要年輕人讓位，被拒絕後貼照公審年輕人，更點名台北市長蔣萬安「給博愛座的使用方式！」引發熱議。對此，華視主播宋燕旻分享自身經驗，並喊話「博愛座不該成情勒工具。」

李昂被起底！半年前就怨博愛座問題

李昂被起底！半年前就怨博愛座問題

李昂怒問「博愛座如何使用」　北捷：給有需要的旅客

李昂怒問「博愛座如何使用」　北捷：給有需要的旅客

「年輕人真不應該！」醫反串酸李昂討座位：人家為國爭光

「年輕人真不應該！」醫反串酸李昂討座位：人家為國爭光

博愛座存廢惹議　衛福部揭修法進度

博愛座存廢惹議　衛福部揭修法進度

關鍵字：

李昂博愛座捷運台北捷運讓座掛急診

讀者迴響

熱門新聞

陸神童博士躺平啃老：混吃等死幸福一輩子

登山客遭虎頭蜂螫2死　相驗結果曝

男友不想要　她獨力生女心一橫13萬賣了

中信啦啦隊宣布結婚！　「帥尪正面照曝光」甜閃：找到人生神隊友

《京城怪物》劇組出事！　工作人員身亡

日本人愛上台灣「1款平價泡麵」！　東京貴3倍照樣買爆

作家搭捷運　轟3年輕人不讓博愛座

快訊／新竹工安意外！工人8樓直墜1樓慘死

李昂再發文！839字「還原博愛座爭議」

陸女大生軍訓熱舞「豪乳彈出來」　台下一片驚呼

友路邊車震自己老婆　夫聽對話心碎

瑞芳爬山2死　專家曝4大保命守則

「3生肖」財運旺！威力彩今頭獎7.2億　黃金下注時段曝

柚子和「10類藥一起吃」恐致命！醫：間隔2小時也沒用

韓媒爆BLACKPINK「只有Rosé續約」

更多

最夯影音

更多
李多慧裙子被怪風吹掀　害羞遮掩模樣破億觀看

李多慧裙子被怪風吹掀　害羞遮掩模樣破億觀看
45歲梁靜茹唱《燕尾蝶》破音！　「27秒翻車現場」網震驚

45歲梁靜茹唱《燕尾蝶》破音！　「27秒翻車現場」網震驚

職場太有責任感「反不開心」　他曝現實勸：是工作不是賣命

職場太有責任感「反不開心」　他曝現實勸：是工作不是賣命

紅斑馬超商買飯被退休警公審　國道警力挺：轄區內沒休息站

紅斑馬超商買飯被退休警公審　國道警力挺：轄區內沒休息站

三峽砂石車搶快闖紅燈　外送員連人帶車遭「吞沒」

三峽砂石車搶快闖紅燈　外送員連人帶車遭「吞沒」

熱門快報

中華隊加油！金牌預測王送大獎

中華隊加油！金牌預測王送大獎

即日起~10月7日，天天集氣，Switch、小米筋膜槍、小米手環等70個大獎好禮獎不停！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

《豈有此呂》大師兄驚魂接體事件簿

《豈有此呂》大師兄驚魂接體事件簿

找不到遺體一回頭被十指緊扣　怎麼辦！亡者遺言「誰放我下來就找誰」

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面