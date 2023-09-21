大直倒塌案「房客拿不出租約」難拿補償　林珍羽批市府冷血麻木

▲林珍羽。（圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／台北報導

基泰建設於7日造成大直鄰近公寓傾斜，其中25戶建築物受到嚴重影響，預計在9月25日進行強拆程序。台北市法務局21日晚間將與25戶召開物品損害賠償說明會，但台北市議員林珍羽批評，發給每戶50萬基本賠償額度沒有跟災民溝通，且竟要房東、房客自行協調比例，然而真正受災的房客拿不出租約，沒有資格請領，痛批「怎樣冷血麻木的設計」。

面對台北市法務局將於21日晚間7時舉辦「倒塌戶50萬元物品損害賠償說明會」，林珍羽21日下午於臉書表示，基泰事件發展至今，大眾視野或許不再關注，但對受災住戶造成的苦痛卻仍在持續，本來應該協助災民善後、協調安置與向基態求償的台北市政府，各單位卻各行其是，欠缺橫向聯繫，「不但不能幫助災民解決問題，反而帶給災民更多困擾！」

林珍羽指出，市政府拿出的協調方案，每戶基本有50萬的賠償，超過部分再依實際損失價值補償，但問題是50萬基本賠償額度「沒有與災民溝通」，市府至今沒有交代如何估算，且市府還要求「房東、房客自行協調50萬賠償的比例」。

林珍羽說，先不談在房東、房客關係的不對等，光房東與房客在這次事件中都各有其損失，房客雖然沒有所有權，但卻是「實際居住災民」，面臨重新找房子、安頓家人種種不便與壓力，又要如何估算？為了回歸正常生活，難道受災租客只剩下妥協，必需認賠居住十幾年的家中動產損失嗎？請市府重視相對弱勢的受災租戶，別成為逼迫災民簽下不平等協議的幫兇。

林珍羽舉例，依照都發局「大直街94巷保管金專戶」存款收支管理運用作業要點，規定房客要有租賃契約或房東提出的證明，才可以有資格領取補償，但有一戶受災戶一家人，因為長輩離世因素，與房東租賃關係存有爭議，進而長年居住沒有契約，所以在訴訟中更拿不到房東的證明，即便全家設籍於此、其他住戶都可以擔保，卻沒辦法有資格請領補償，「這到底是怎樣冷血麻木的設計？」

另外，林珍羽也說，建管處20日宣布，因為安全因素，25日起就要強制拆除受損建物，完全無視多數居民與基泰建設根本未達成共識，許多災民的家當尚未清空搬離、相關損失也未估算完畢，市府必須拿出鐵腕要求基泰，確保受災戶所有動產搬離無虞。

林珍羽質疑，市府急著拆除，受災戶則急著詢問「還沒確認的損失怎麼辦」，市府是不是在替基泰建設製造談判有利條件？即便建管單位認為該建物有安全宜慮必須拆除，也該等住戶與基泰達成協議，至少也要先搬遷清空，做好詳實紀錄，並委託專業單位進行財損評估後才可以執行！