快訊／「健康是我對國人同胞的承諾」　賴清德「長照3.0」4重點曝

▲賴清德今天舉行國政願景發表會。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨總統參選人賴清德今（21日）舉行第三場「國家希望工程」國政願景發表會，公布「健康台灣、樂齡幸福社會」政見主張。他主張推動「長照3.0」，針對重度失能者優化住宿式服務機構，並提供家庭照顧者「喘息服務」，以及提高長照服務的涵蓋率，擴大基層關懷據點的服務量能，最後則是要打造居家、社區、機構、醫療、社福的一體式服務。

賴清德今天上午公布「健康台灣」與「樂齡幸福社會」系列政見。針對打造樂齡幸福社會，他主張推動「長照3.0」，首先要推動「強化重度失能者，優化住宿式服務機構」，其內容包括：新增居家或社區的晚間到宅照顧，建立24小時的重度失能者的支持服務；增加住宿式服務機構的量能；擴大「住宿式服務機構使用者補助方案」。

賴清德說明，第二個重點是「照顧不離職、照顧有喘息」，其重點包括：強化提供家庭照顧者「喘息服務」；擴大試辦「全責照護制度」；改善巴氏量表，依照年齡、身心障礙、重大傷病、罕見疾病等，建立多元標準，滿足照顧服務需求。

對於第三個重點，賴清德表示，他主張「提高長照服務涵蓋率，加強照顧服務功能」，要擴大基層關懷據點服務量能，同時加強社區式服務據點「照顧服務」功能，以及運用照顧科技創新，提供長者更好的服務。

針對第四個重點，賴清德說明，將推動「打造居家、社區、機構、醫療、社福的一體式服務」，要建立以長照社區整體照顧體系為基礎的共生社區，補助醫院銜接長照所需的人力負擔，落實居家醫療與長照接軌，推動高齡者家庭醫師制度，以及優化居住無障礙空間，擴大並補助老舊公寓增設電梯與升降設備。

賴清德說，健康是他對國人同胞的承諾，他的背景是醫療，過去立委任內也長期關注社會福利議題，並擔任過台南市長與行政院長，他了解台灣醫療的需要是什麼，請大家支持自己，他會打造一個「健康台灣」與「樂齡幸福生活」的社會。