黃國昌列蔡英文承諾　痛批跳票6年：難道要國會永遠過半才會立法？

▲館長陳之漢及前時力立委黃國昌21日上午前往行政院及立法院抗議。（圖／記者湯興漢攝，下同）



記者杜冠霖／台北報導

館長陳之漢、前立委黃國昌今（21日）至立法院，召開「國會新會期 716承諾別忘記」記者會，要求朝野黨團對修法表態，國民黨團、時代力量黨團以及民眾黨團都出席。黃國昌致詞時表示，民進黨跳票6年的承諾，請問除了研議以外還想得出什麼藉口？再給你們四年還是八年嗎？還是要國會永遠過半？研議到有一天突然知道怎麼立法嗎？

對於相關訴求，時代力量立委陳椒華表示，716只是一個開始，時代力量立院黨團絕對會推動相關修法，現在已經是最後一個會期，自己對於有關修法事項能不能兌現相當悲觀，立法院有屆期不連續規定，不僅是預算會期還碰上選舉，這個會期很可能在12月休會，真正能夠開會的時間可能只有兩個月。

陳椒華指出，但如果能不像以往休會情形，兩個月時間要認真修法相信是可以完成的，呼籲在野黨召委一定要落實排審，也要對民進黨缺席記者會表達遺憾，民進黨不願意到716現場、今天也不願意來，令人非常失望，蔡英文參選時提出的公平正義改變台灣，從民進黨執政到現在可以說是一場笑話。

黃國昌表示，感謝三個主要在野黨代表都呼應相關訴求，相信他們會信守在凱道簽署的莊嚴承諾，也會進行最強力的監督，至於民進黨不要以為迴避716簽署就沒你們的事，716在凱道的訴求，包括不法關說罪等等，全部都是民進黨2017年司法國是會議時許下承諾。

黃國昌指出，今天是2023年、跳票6年的承諾，請問民進黨除了研議以外還想得出什麼藉口，還要研議多久？再給你們四年還是八年嗎？還是要國會永遠過半？研議到有一天突然知道怎麼立法了嗎？

黃國昌痛批，民進黨話術是這個會期是預算法案，預算跟選舉最重要，非常驚訝聽到很有可能12月就休會，希望不是真的，你們跟人民的契約就是到12月31日，不開會跑去選舉，是把人民當笨蛋嗎？

黃國昌指出，這個會期要審預算、預算目的是給你錢做事，「如果你不做事、連承諾都跳票，我給你錢幹嘛？相關部會沒有把法案送來要審什麼預算？跳票6年還不夠嗎？」

黃國昌直言，立院小黨面對過半數大黨非常辛苦，但要拜託三個在野黨團，不要辜負人民期待，執政黨敢跳票，就用具體行動讓他們付出代價，這是公民社會對於在野黨強力監督的期待。