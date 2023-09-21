觀察／賴清德想打造健康台灣　起手式先談「健康憲章」

▲賴清德今天舉行國政願景發表會。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨總統參選人賴清德今（21日）首度系統性的提出「健康台灣」政見，闡述對於「長照3.0」與醫療領域的願景，黨內人士指出，賴清德以健康概念串聯「長照」與「醫療」，從社會投資的觀點擘劃願景，並提出「健康憲章」的概念，堪稱本日政見發表一大特色。

賴清德今天將「健康憲章」作為政見發表的開場白，他說，他常常在思考一個問題：有別於以往的總統，他能夠另外帶給台灣社會什麼？一方面出身醫界，另一方面又看到，國民平均餘命延長到81歲，可是不健康年數也達到8年之多，換句話說，國人有10％的歲月是不健康、臥病在床、生活需要照料的，因此，他盼結合專業打造「健康台灣」。

賴清德談及，第一個重點就是通過「健康憲章」，意即任何政策的提出不可以違反健康原則，政府必須具體提出健康的公共政策、協助國人取得促進健康的知識和專業、要有整體的社區行動，以及建立社會健康促進的氛圍，讓健康促進成為社會的主流，有別於以往健康政策的核心理念。

黨內人士說明，賴清德與其他總統參選人最大的不同，在於未將「長照」與「醫療」政見作為單向討論分開規劃，而是將兩者合而為一，以健康觀念為架構，將照護體系作為主軸，從社會投資的觀點進行擘劃，此脈絡在過往總統大選較罕見。

黨內人士指出，今天政見發表的另一個特色，在於賴清德提出的「健康憲章」，承襲國際指標「渥太華健康促進憲章」，透過原則性「健康憲章」，對國家未來提出建設性政策，以促進國人健康為最高原則。

該人士解釋，「健康憲章」的意思是，任何法規不能違背國人健康為主要前提，「健康憲章」之下要建構支持性的環境，整合各方資源，促進醫療與非醫療跨領域合作，統合營養、心理衛生、醫療復健、體育、養生等非醫療面向，藉此協助國人預防、治療不同時期的好發疾病。