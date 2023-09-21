曝「藍白合」新進度　朱立倫：立法院新會期會有進一步合作

▲朱立倫今出席國民黨立法實務研討會 。（圖／記者蘇晏男攝）



記者崔至雲／台北報導

面對2024總統、立委選情，外界關心「藍白合」進度，國民黨主席朱立倫表示，許多重要政策上已與民眾黨有合作，未來在新的會期，也會有進一步合作，發揮最大監督力量，此外，在立委選區的協調上面，差不多都到了一個段落，會繼續努力堆疊這樣團結的氣氛。

朱立倫今出席國民黨立法實務研討會，聯訪時媒體問到，朱昨天透露內參民調侯、柯「一對一」都是領先賴清德，民進黨因此解讀，是希望逼柯當副手？朱立倫表示，民進黨一定是這樣解讀的，國民黨只是做一個參考，參考最大的價值就是當在野團結的時候，不論是侯還是柯，都能夠贏過賴清德，這是最重要的，而且不是他這樣做的結果，許多媒體也做這樣的參考，所以最重要的是要團結大家的力量。

媒體問到，目前藍白合有最新的進度嗎？朱立倫提到，目前雙方在重要政策、議題上面，大家一定是相互合作的，包括這次這些「壞蛋」或「混蛋」，他們跟民眾黨態度都是一樣的，只有民進黨是躲起來。

此外，朱立倫也說，接下來在新的會期大家會看到藍白在立法院黨團的合作，一起發揮最大的監督的力量；在立委選區的協調上面，其實也差不多都到了一個段落，會繼續努力堆疊團結的氣氛，

朱立倫說，最後就是一個大局的問題，大局大家也都知道，今天分裂就是成就民進黨、成就賴清德，這是民眾所期待的嗎？他認為大家最後階段一定要以大局為重。

媒體追問，已經與柯文哲喝到咖啡了嗎？朱立倫未正面回應僅表示，他們是舊識，一定都是保持聯繫，有這樣子的一個共同的目標，都是希望台灣能夠更好，一些重要的政策、議題，或者是將來政府的改革、兩岸的和平上面都會有共識。

