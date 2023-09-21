被問柯文哲民調下滑是否跟716有關　館長爆粗口：三立記者真他X優秀

▲館長陳之漢及前時力立委黃國昌21日上午前往行政院及立法院抗議。（圖／記者湯興漢攝，下同）



記者杜冠霖／台北報導

館長陳之漢、前立委黃國昌今（21日）至立法院，召開「國會新會期 716承諾別忘記」記者會，要求朝野黨團對修法表態，國民黨團、時代力量黨團以及民眾黨團都出席，館長致詞時指出，相信在野黨會提相關改革，到時候就看民進黨敢不敢擋。媒體聯訪時，記者提問柯文哲民調下滑是否就與716遊行有關，館長則忍不住爆粗口，痛批「三立記者真他X優秀。」

館長致詞時表示，在野黨今天都有派代表到現場，相信他們一定會對居住正義跟司法正義訴求，提出很多的修正跟草案，跟716一樣，今天沒有民進黨代表在場，到時候就看民進黨會不會排審，或是否決掉在野黨提案，畢竟他們有強大、過半數力量，在台灣沒有過不了的法、只有不想過的法。

對於賴清德日前呼籲，請人民再給民進黨連任、過半。館長痛批，莫名其妙，自己實在搞不懂，過去8年是國民黨還是民眾黨執政嗎？台灣人還要被浪費多少個8年？相信在野黨會提相關改革，就看民進黨敢不敢擋。

媒體聯訪時，有記者提問，民眾黨柯文哲716出席716遊行後，民調就呈現下滑趨勢，兩者是否相關？讓館長則忍不住爆粗口，痛批「三立記者真他X優秀。」隨後麥克風被黃國昌拿開。