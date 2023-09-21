黃國昌直言坦蕩面對違建爭議　酸「感謝《三立》夙夜匪懈監督」

▲館長陳之漢及前時力立委黃國昌21日上午前往行政院及立法院抗議。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

館長陳之漢、前立委黃國昌今（21日）至立法院，召開「國會新會期 716承諾別忘記」記者會，有媒體提問，民眾黨主席柯文哲自716遊行後民調呈現下滑趨勢，兩者是否相關？黃國昌回應，這問題只能柯文哲自己回答。黃也提到，「自己違建拆得乾乾淨淨，感謝三立新聞網夙夜匪懈，監督我家跟新北市府有沒有好好執行，也要提醒三立用一樣標準檢視其他政治人物。」

館長、黃國昌今至立院要求朝野黨團對修法表態，國民黨立委李德維、時代力量立委陳椒華以及民眾黨立委邱臣遠都出席。

對於媒體提問柯文哲民調趨勢，黃國昌表示，柯文哲民調到底上升還是下滑，只能由柯文哲自己回答，不管民調波動理由是什麼，自己都不會多做臆測也不會放假消息。

黃國昌也提到，剛剛提到的非常多爭議，特別是違建，自己從716就坦蕩面對，國有財產署沒有通知就偷偷跑去量，「我拆得乾乾淨淨，感謝三立新聞網夙夜匪懈，監督我家跟新北市府有沒有好好執行，自己不會為難公務人員，整棟拆的乾乾淨淨。」

黃國昌直言，也要提醒三立用一樣標準檢視其他政治人物，媒體監督政治人物是新聞學第一堂，自己很直接回答你的問題，三立新聞網編輯台也可以回家檢視一下，處理相關爭議時是否有用相同規格，還是遇到綠色就避而不談。

