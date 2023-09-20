南投推好行卡3日無限暢搭　加碼首波卡娜赫拉的小動物聯名悠遊卡

▲南投縣推出「台灣好行3天搭到飽」優惠方案，首批限量「卡娜赫拉的小動物」聯名悠遊卡開放預購。（圖／南投縣政府提供， 下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府串連台灣好行推出「南投好行卡」，首次憑卡上車可享埔里、清境、日月潭、溪頭、車埕及日月潭至溪頭等6條台灣好行路線3日內無限搭乘優惠，遊遍各大風景區及29處景點，並搭配發行第一波限量「卡娜赫拉的小動物」聯名悠遊卡。

縣政府今日上午舉辦記者會，宣布「南投好行卡」開放預購與「南投好交遊」平台上線；縣府觀光處表示，一般遊客搭乘台灣好行遊南投，若從台中出發，安排日月潭、清境、溪頭、水里、車埕3日遊程，加上獨家聯名悠遊卡，需花費1045元；但使用「南投好行卡」，只要用550元即可享3日無限次數搭乘指定路線，相當於52折優惠。

副縣長王瑞德表示，縣府結合客運公司、悠遊卡公司推出的「南投好行卡」，首次發卡更邀請「卡娜赫拉的小動物」發行限量聯名悠遊卡，即日起開放預購，線上販售通路在「南投好好玩（https://reurl.cc/q0DKZg）」網站，預計10月中陸續寄出，實體販售通路有南投客運、台中高鐵站，首波限量1000張，後續會採無限發行。

悠遊卡董事長林志盈也出席記者會，表示縣府繼2023南投燈會後，再度與「卡娜赫拉的小動物」合作發行限量聯名套卡，不但實用且外觀吸睛，極具蒐藏價值，平時也可以儲值使用。

另在「南投好交遊」方面，縣府指本智慧觀光數位平台深度整合交通資訊、電子購票、推薦遊程等旅遊需求，讓手機化身最貼心的出遊神隊友，雲端也提供旅客最即時貼心的服務，並提供資訊查詢及訂票功能，還有交通旅運資訊、預約叫車、景區路線規劃、線上購票等服務，讓遊客能以更節能減碳的方式旅遊，深度體驗南投縣的生態、文化、美食。