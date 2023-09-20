iPhone 15 Pro「這1色最搶手」！果粉妹秒喊後悔：早知買白色

▲原PO選手機殼時，直呼後悔買原色鈦金屬。（圖／路透）



網搜小組／劉維榛報導

一票果粉期待最快周五（22）日就能爽拿iPhone 15，也積極選購配件機殼，就怕新機被刮傷。不過一名妹子傻眼直呼，猶豫老半天，最後預購原色鈦金屬，結果選購支援MagSafe功能的手機殼時，發現背面「磁吸圈圈太明顯了」，讓她崩潰喊後悔。

一名女網友在Dcard表示，預購iPhone 15 Pro前，一直猶豫要白色鈦金屬還是原色鈦金屬，後來查了資訊與相關實體照，最後仍選擇原色鈦金屬，如今她卻後悔了。

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原PO說，身為重度MagSafe使用者的她，在挑選磁吸充電手機殼時，赫見示意圖「鈦色的磁吸圈圈太明顯了啦...早知道不要想那麼多，乖乖選白色鈦金屬！」

底下網友熱議，「那個圈就是醜到爆，手機什麼顏色都一樣」、「預購前，不知道在哪裡看到一個對比圖，意思是說鈦原色『很像銀色老車的顏色』，讓我直接滅火」、「我是黑和藍猶豫很久，最後還是買耐看耐搭配的黑」、「哇看到這篇突然對原色大降火XD」。

但也有其他果粉認為，「只好裸機了」、「退訂沒有那麼難」、「明顯是這個手機殼在醜」、「根本沒必要別人說啥或圖片醜就後悔啊，每個顏色各有特色質感，我就很期待原色」、「試試找能夠把磁吸環蓋住的圖案，或是比較不那麼違和的手機殼」。

事實上，原色鈦金屬是最受歡迎的。燦坤15日預購數據統計，首次採用鈦金屬材質打造的頂規旗艦款「iPhone 15 Pro原色鈦金屬」榮新機預購王，其中以容量256GB佔比最多，其次備受果粉期待的顏色是藍色鈦金屬。iPhone 15及15 Plus系列則是以今年主打的夢幻粉色預購量最高，容量選擇以128GB為首選。

而德誼數位19日也公布最新數據，有8成消費者都選擇iPhone 15 Pro以上的機型預購，iPhone 15 Pro的鈦金屬原色最受歡迎，有4成的消費者都選擇此配置，除此之外，256G的容量也最受歡迎，有5成消費者都選擇。