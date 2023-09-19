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年度最殺！豐原太平洋百貨週年慶強勢登場　霸氣回饋38%

▲豐原太平洋百貨週年慶。（圖／記者黃稜涵攝）

▲豐原太平洋百貨週年慶9/21(四)-9/26(二)搶先預購、9/28(四)-10/22(日)熱烈開打。（圖／豐原太平洋百貨提供，下同）

消費中心／綜合報導

一年一度的百貨週年慶陸續開打，不少消費者已經摩拳擦掌蓄勢待發，而豐原太平洋百貨週年慶喊出「年度最殺、非買不可」超強口號，9/21(四)-9/26(二)搶先預購、9/28(四)-10/22(日)熱烈開打，32週年慶祭出「豪禮五重送」，不僅有滿仟送佰無上限、會員超級加碼最高再加送11000、獨家精選超夯限量精品級的預購驚喜禮和「首四驚喜禮」活動，還有最受期待的週週卡友禮，加上國泰世華信用卡尊榮回饋最高送4500和CUBE卡加送3%，五箭齊發霸氣回饋高達38%，想搶優惠的可要把握機會！

豐原太平洋百貨董事長連錦表示：「面對疫後復甦，2023年我們持續改裝，第一季引進ROOTS、升級STUDIO A旗艦店，第二季引進瓦城、並全面改裝6樓為時尚休閒運動，第三季改裝2樓美妍護膚室。除此之外，這次的預購驚喜禮，滿20萬及30萬更史無前例獨家推出貴婦級限量夢幻逸品~頂級燕盞禮盒。一連串的重金調改、豪氣回饋、和內外皆美的全方位尊寵，就是要搶在週年慶前，用進步的新氣象向支持我們的鄉親表達感謝！」

一向稱霸中區的預購限量驚喜禮，9/21(四)~9/26(二)會員於全館1-7F+9F(指定櫃)當日累計滿3萬加送市價3,980元瑞士百年精品MONCROSS醫療級420不鏽鋼刀具組、滿6萬加送全球家電領導品牌伊萊克斯專業級電烤箱、滿10萬加送市價7,760元2023年最新款康寧琺瑯鑄鐵鍋、滿20萬加送市價33,000元頂級燕盞禮盒150g、滿30萬更大手筆加送市價達60,000元頂級燕盞禮盒240g。

還有首四驚喜禮，9/28(四)~10/1(日)會員於全館1-7F+9F(指定櫃)當日累計滿3萬加送市價2,380元義大利美型家電Giaretti珈樂堤熱壓三明治/鬆餅機、滿6萬加送日本Panasonic國際牌溫控熱水壺、滿12萬加送市價5,980元美國小家電第一品牌Instant Pot 2023年最新款音速鍋、滿20萬加送市價20,980元加拿大Foodcycler最新科技.環保無臭.不挑食的廚餘大師Pro五合一家用廚餘機，各項精選的超夯豪禮數量有限，消費者選購結帳的速度肯定分秒必搶。

▲豐原太平洋百貨週年慶。（圖／記者黃稜涵攝）

▲週年慶期間，會員於1F化妝品當日單筆滿3000送300、全館1-7F+9F(指定櫃)當日累計滿5000送500。

9/28(四)~10/12(四)週年慶開打，9/21(四)~9/26(二)搶先預購，會員於1F化妝品當日單筆滿3000送300、全館1-7F+9F(指定櫃)當日累計滿5000送500，通通累計贈送，買越多送越多！ 還有9/28(四)~10/1(日)首四日會員超級加碼回饋，於全館1-7F+9F(指定櫃)當日累計滿3萬加送600、5萬加送1300、10萬加送3300、20萬加送7000、30萬加送11000，以及首四日國泰世華信用卡當日刷滿10萬送1500(限量80份)、滿30萬送4500(限量15份)，預購期間同享滿仟送佰和國泰世華信用卡尊榮回饋。

此外創下好口碑的卡友禮，會員於各活動期間全館當日單筆滿3,000元即可限量兌換：9/28(四)~10/1(日)送Jimmy頂級義大利原裝進口松露鹽、10/7(六)-10/10(二)送市價400元PERFACT理想極緻316不鏽鋼口袋杯、 10/13(五)-10/16(一)送市價640元皇家道爾頓安全無毒且可微波典藏餐碗、10/20(五)-10/22(日)送市價400元輕巧收納晴雨摺疊自動傘，週週卡友禮各限量1,000份，精選好禮先搶先贏！

還有值得注目的9/28(四)10:30週年慶開幕式，邀請比賽冠軍常勝軍的東山高中啦啦隊，現場將帶來活力四射的啦啦隊表演，同時當日10:15於1F大門口活動區也將開賣限時限量的樂購券，會員持現金100元就可購得200元樂購券，除了搶先預購搶先賺回饋之外，32週年慶開幕式當天還有最熱鬧的精彩活動及搶雙倍回饋的樂購券。

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