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周五拿新機！iPhone 15外殼不給買　苦主曝「這1新功能」注意了

▲▼蘋果iPhone 15系列手機。（圖／路透）

▲一票果粉搶買iPhone 15第一批手機。（圖／路透）

網搜小組／劉維榛報導

iPhone 15新機已開放預購，果粉最快周五（22日）就能拿到熱騰騰實體機！而一名男網友直呼，想替新手機貼膜、裝新殼，殊不知去專賣店和配件店家逛一了圈，店員都說沒有賣，但明明地上已擺放iPhone 15的各種配件，讓原PO感到非常納悶「為什麼很多店面不能先賣？」

一名男網友在Dcard表示，他順利預購到iPhone 15 Pro Max，想說拿到實體機就要裝新殼，於是趁上周末去買機殼與貼膜，但不管是去Apple專賣店或是配件店家都碰壁，而店員一律回答不能上架賣，只能等到22日才能販售。

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對此，原PO感到非常困惑，明明店家已經進貨，且相關配件也堆在店裡，「地上一箱一箱的，有什麼都市傳說嗎？」

底下網友解答，「怕現在做出來的保護貼和殼，跟最後出來實機不合，之後還要被客訴和退貨很麻煩」、「因為現在都是拿模型機做的，上市一段時間就會有開孔精準的殼了」、「蝦皮一堆可以買啊」、「蘋果對於經銷商都有規範，然後也有分經銷商的等級...違反就等於下次沒得賣，很虧」。

留言串也釣出苦主分享，「我去年買iPhone 14第一批，霧面保護貼買到『驚嘆號的』，給你參考，今年學乖了，直接買亮面的一勞永逸」。有人則反問，「驚嘆號是指動態島嗎？」

該苦主回應，「對啊！上次流出消息是驚嘆號，就像這次的話，手機殼很多廠家都沒有針對動作按鈕做優化（也就是原本靜音撥鍵），還是維持原本的開孔設計，並沒有增加一個按鈕給你按，這樣可能會比較難按，甚至你要用指甲去嘟它，所以買手機殼要注意」。

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