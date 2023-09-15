晚上8點「預購首波iPhone 15」！　果粉推1通路最穩：不踩雷

▲iPhone 15 Pro。（圖／翻攝YouTube／Apple）



記者施怡妏／綜合報導

iPhone 15將在今（15）日晚上8時開放預購，22日正式發售，各通路也祭出各項優惠活動，希望可以吸引果粉的青睞，就有網友表示，打算在蘋果官網買，但最近看到很多通訊行的優惠廣告，不用先付訂金，還會送價值1980的預約禮，保護貼、防摔殼，讓他很心動，貼文一出，果粉一面倒推「官網」。

原PO在PTT發文，「首波預購大家都會選擇哪個通路？」本來想在官網下訂，感覺有保障還可以無條件退貨，但這幾天有2間連鎖通訊行跟他打廣告，「預購價錢和保固都一樣，不用先付訂金」，會送價值1980的預約禮物，保護貼以及防摔殼，讓他很心動。

原PO表示，有些電信業者還會做活動，抽iPhone 15 Pro Max 1TB、配件購物金、門號折價券等等，「我本身當然是想買空機就好，不知道打算預約首波的各位，建議哪個通路比較好或是不推薦？好奇大家都會選哪一個？」

貼文一出，許多人推薦官網購買，「14天無條件退換貨，有錢有贈品你也買不到」、「被電信搞過一次後就只在官網買了」、「官網有搶到首波，就9月22日取貨，其他不好說」、「問就是官網，幾乎不可能踩雷」、「官網訂現場取也是有14天退貨喔」、「官網有14天內申請退貨，適合要求品質的人」、「只在官網買，其他通路碰到瑕疵只能自己吞」。

有網友分享經驗，「通訊行運氣不好，遇到各種理由延遲出貨，甚至砍單就哭了」、「曾經預購某通訊行，結果午夜色太熱門還要加錢，搞得我最後官網買」。

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