目睹父母遭砍殺！　高雄小兄弟改由醫療團隊訊問筆錄

▲高雄吳姓男子刺殺鄰居，造成羅姓夫妻2人死亡。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一名吳姓男子日前持刀上樓砍殺鄰居羅姓夫妻，兩人當場死亡，兩名幼子則目睹父母遇害經過。檢察官今(18日)對死者遺體進行複驗，考量2名男童心理狀況，決定不傳訊做筆錄，改由社會局安排醫療團隊協助訊問，並做證詞可信度與創傷等鑑定，維護孩子的權益。

這起命案發生在15日上午7點52分，住在13樓的吳姓兇嫌認為樓上的羅家長期發出噪音，持刀上樓進門，分別在羅家客廳砍殺羅妻的手臂、腰腹4刀，接著又到臥室，朝正在睡覺的羅男往手臂、左胸、腹部狂砍7刀，兩人當場死亡。

▲吳嫌走樓梯上樓，當著2名孩童的面，持刀砍死羅姓夫妻。（圖／記者許宥孺翻攝）

駭人的是，死者6歲、7歲的兒子全程目擊父母遇害過程，急奔下樓找管理員求救「我爸媽被殺了」、「殺人的是13樓的阿北」。而吳嫌犯案後即騎車逃逸，被捕後僅坦承犯案，但不願供出兇刀、衣物丟棄在哪裡，警方最後在萬大橋下發現吳嫌的外套，並在勾取時，發現口袋掉出一支紅色刀殼水果刀，研判為凶刀。

檢察官今日針對死者遺體複驗，警方鑑識小組帶來大批證物進行調查，釐清致命刀傷位置及身中幾刀；複驗結果，檢方發現兩名死者身上均有多處穿刺傷、切割傷，造成失血過多致死，至於身上傷勢是否就是警方找到的凶刀所致，還須由法醫採證化驗。

▲警方找回疑似被吳姓嫌犯丟棄的作案用衣物以及兇刀。（圖／記者吳世龍翻攝）

由於2名男童是唯一目擊證人，不過檢察官考量他們的心理狀況，經過討論後，決定不以傳訊方式製作筆錄，改由社會局安排專業醫療團隊（精神科醫師、心理師）協助詢訊問，並做證詞可信度與創傷等鑑定，以鞏固孩子們的證詞，同時維護孩子的權益。

先前家屬也不滿社會局社工，案發後到場關心，卻只短暫停留10分鐘，得知孩子不需安置後就離開，後續已只有傳簡訊關心，市長陳其邁昨日前往慰問時，也坦言社會局做得還不夠。

▲高雄夫妻命案今複驗，鑑識小組攜帶大批證物進行調查。（圖／記者陳宏瑞攝）

對此，社會局表示，目前除全力協助孩子的生活穩定及心理健康外，社會局也深切檢討，社工助人專業，應依據案況提供適切服務，此案2名孩童判斷會出現創傷後壓力症候群(PTSD)的身心反應，應事先提醒及教導家屬如何照顧及觀察孩童的生活，並與家屬積極討論案件後續可能發生的情形、需求及因應方式，未來會加強社工訓練，強化同理心、助人的溫暖關懷。