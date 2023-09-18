　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

目睹父母遭砍殺！　高雄小兄弟改由醫療團隊訊問筆錄

▲▼高雄吳姓男子刺殺鄰居，夫妻2人死亡（圖／記者陳宏瑞攝）

▲高雄吳姓男子刺殺鄰居，造成羅姓夫妻2人死亡。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一名吳姓男子日前持刀上樓砍殺鄰居羅姓夫妻，兩人當場死亡，兩名幼子則目睹父母遇害經過。檢察官今(18日)對死者遺體進行複驗，考量2名男童心理狀況，決定不傳訊做筆錄，改由社會局安排醫療團隊協助訊問，並做證詞可信度與創傷等鑑定，維護孩子的權益。

這起命案發生在15日上午7點52分，住在13樓的吳姓兇嫌認為樓上的羅家長期發出噪音，持刀上樓進門，分別在羅家客廳砍殺羅妻的手臂、腰腹4刀，接著又到臥室，朝正在睡覺的羅男往手臂、左胸、腹部狂砍7刀，兩人當場死亡。

▲▼長期被小孩吵到受不了！高雄男上樓砍死鄰居夫妻。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲吳嫌走樓梯上樓，當著2名孩童的面，持刀砍死羅姓夫妻。（圖／記者許宥孺翻攝）

駭人的是，死者6歲、7歲的兒子全程目擊父母遇害過程，急奔下樓找管理員求救「我爸媽被殺了」、「殺人的是13樓的阿北」。而吳嫌犯案後即騎車逃逸，被捕後僅坦承犯案，但不願供出兇刀、衣物丟棄在哪裡，警方最後在萬大橋下發現吳嫌的外套，並在勾取時，發現口袋掉出一支紅色刀殼水果刀，研判為凶刀。

檢察官今日針對死者遺體複驗，警方鑑識小組帶來大批證物進行調查，釐清致命刀傷位置及身中幾刀；複驗結果，檢方發現兩名死者身上均有多處穿刺傷、切割傷，造成失血過多致死，至於身上傷勢是否就是警方找到的凶刀所致，還須由法醫採證化驗。

▲警方找回疑似被吳姓嫌犯丟棄的作案用衣物以及刀 。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲警方找回疑似被吳姓嫌犯丟棄的作案用衣物以及兇刀。（圖／記者吳世龍翻攝）

由於2名男童是唯一目擊證人，不過檢察官考量他們的心理狀況，經過討論後，決定不以傳訊方式製作筆錄，改由社會局安排專業醫療團隊（精神科醫師、心理師）協助詢訊問，並做證詞可信度與創傷等鑑定，以鞏固孩子們的證詞，同時維護孩子的權益。

先前家屬也不滿社會局社工，案發後到場關心，卻只短暫停留10分鐘，得知孩子不需安置後就離開，後續已只有傳簡訊關心，市長陳其邁昨日前往慰問時，也坦言社會局做得還不夠。

▲▼ 高雄夫妻命案今複驗，鑑識小組攜帶大批證物 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲高雄夫妻命案今複驗，鑑識小組攜帶大批證物進行調查。（圖／記者陳宏瑞攝）

對此，社會局表示，目前除全力協助孩子的生活穩定及心理健康外，社會局也深切檢討，社工助人專業，應依據案況提供適切服務，此案2名孩童判斷會出現創傷後壓力症候群(PTSD)的身心反應，應事先提醒及教導家屬如何照顧及觀察孩童的生活，並與家屬積極討論案件後續可能發生的情形、需求及因應方式，未來會加強社工訓練，強化同理心、助人的溫暖關懷。

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

ET快訊
快訊／有感地震！5縣市震度3級以上　國家級警報狂響
蛋災燒成大選變數！他曝蔡英文「硬保陳吉仲」　1人也不敢妄動了
日本拉麵店「倒閉潮」來了！今年已關28店　老闆超無奈
快訊／威力彩6.4億開獎了！
台積電砸45億美元增資亞利桑那州廠　投審會准了
快訊／柯文哲明宣布AI競選歌曲　圓夢辦在北流
快訊／郭台銘全台連署站「明天暫緩」　緊急喊卡原因曝光
明午後雨區曝！周五北東變天「整天飄雨降溫」　中秋可能有颱風

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

登革熱防治關鍵期需團結一致　南市府：盼勿以政治口水打擊防疫士氣！

新北市圖響應國際手語日　打造包容感受閱讀多樣性

國廣工程4年內捐5輛復康巴士　張國龍因感念侯友宜回饋社會

台電台北南區購庇護中秋禮盒　贈新北小衛星據點弱勢孩童

Model T電動公車亮相新北　857幹線公車9／19上線營運

新北確保市售蛋品安全　消保官持續與衛生局聯合稽查

目睹父母遭砍殺！　高雄小兄弟改由醫療團隊訊問筆錄

深耕閱讀素養　基隆校校閱推教師100%達標

屏東阿嬤外出買東西　返家不見失智尪…里港警2小時找到人

枋寮警反詐宣導直播接地氣　本土巨星「黑面」林郁順來相助

國道4車連環撞「夫妻雙亡」　家屬招魂...警派工程車戒護

拉風的男人！亞洲統神開球　自曝喜歡打擊：能打130km

許光漢《中餐廳》「又暖又Carry」　主動洗碗.照顧隊友..天生是老公！

5名女乘客飛機上爆衝突　空姐勸架大喊：請停止！

典典寶寶有問必答什麼都說「好！」　喝水乾杯「哈～」..趙小僑笑：哪裡學的！

女逛夜市狂比540手勢　路人秒懂報警抓男友！

何妤玟同台樂天女孩跳應援　李多慧轉身露疑惑表情超萌

《瘋神無雙》香蕉結婚了！26歲老婆超美　3大咖致詞..沈玉琳暗Cue「籃球圈友人」

楊繡惠姪子女友「嫌28坪房太小」　爆粗口怒譙：奧梨子假蘋果！

大冠鷲捕食蛇「反遭纏繞」　露驚恐神情...暖男出手相救

登革熱防治關鍵期需團結一致　南市府：盼勿以政治口水打擊防疫士氣！

新北市圖響應國際手語日　打造包容感受閱讀多樣性

國廣工程4年內捐5輛復康巴士　張國龍因感念侯友宜回饋社會

台電台北南區購庇護中秋禮盒　贈新北小衛星據點弱勢孩童

Model T電動公車亮相新北　857幹線公車9／19上線營運

新北確保市售蛋品安全　消保官持續與衛生局聯合稽查

目睹父母遭砍殺！　高雄小兄弟改由醫療團隊訊問筆錄

深耕閱讀素養　基隆校校閱推教師100%達標

屏東阿嬤外出買東西　返家不見失智尪…里港警2小時找到人

枋寮警反詐宣導直播接地氣　本土巨星「黑面」林郁順來相助

品子辣穿緊身裙扮《假面女郎》！　神還原熱舞場面網：抖內到破產

快訊／東北海域21:22有感地震！5縣市震度3級以上　國家級警報狂響

藍心湄砸百萬勁裝亮相！　開金口「重現24年前經典」全場暴動

剛加入啦啦隊！冼迪琦IG突發全黑圖　宣布「暫停更新」原因曝光

蔡英文明見美國亞利桑納州長　半導體、電動車有緊密合作

JKF 5人氣女郎登「 19禁韓綜」！　曾被笑胸大無腦...她不忍發聲

總統府喊話北京「停止軍事騷擾」　無助國際形象、徒增緊張情勢

登革熱防治關鍵期需團結一致　南市府：盼勿以政治口水打擊防疫士氣！

日本拉麵店「倒閉潮」來了！今年已關28店　老闆超無奈

快訊／威力彩6.4億開獎了！今晚中了終結24槓　換你開除老闆

看VR色情片男友呻吟伸鹹豬手　揭開時卻發現女友全程錄...QQ

地方熱門新聞

台中10區大停水33小時　影響30萬戶

移工躲警竟跳深谷　全因這水果太好吃

三鶯大橋9月底前全線通車　交通配套縝密就緒

「螺陽迎太平遶境大會香」重現　預估25萬人次參與

花蓮癌末婦攝影展　精挑37作品溫馨告別人生

慈大國考交出漂亮成績單　高分考取秘訣曝光

婦人恍神撞倒安全島燈桿　騎士衰撞上

高雄小兄弟改醫療團隊訊問筆錄

趁廟會活動人多廁所偷拍女子男子遭活逮

假菸酒分辨真偽超easy！高雄財政局公開破解撇步

疑製藥工廠倉庫火警消防人員破門搶救

金門金沙國小工程被終止　營造商到縣府前抗議　

正隆紙業深耕新北　籌蓋「紙文化探索館」

南消五大隊氧氣流量盤為救護創新作為

更多熱門

相關新聞

鄰居色色不拉窗簾「春光全洩」！她抬頭驚呆

鄰居色色不拉窗簾「春光全洩」！她抬頭驚呆

無論是買房還是租屋，鄰居的品質都很重要。一名女網友抱怨，最近在住處的中庭散步，結果發現樓上有鄰居在親熱，可是沒有拉上窗簾，激情畫面看得一清二楚，當場傻爆眼，直喊「不要這樣好嗎？」文章曝光後掀起討論，罔有笑呼「太刺激了吧！」

公司行號尾牙破百桌　高雄飯店：周末近客滿

公司行號尾牙破百桌　高雄飯店：周末近客滿

高雄凶宅「賣掉就發雞排」　1個月成交！千名網友求兌現

高雄凶宅「賣掉就發雞排」　1個月成交！千名網友求兌現

即／高雄夫妻遭惡鄰砍死　複驗結果出爐

即／高雄夫妻遭惡鄰砍死　複驗結果出爐

印尼女搶黃燈被攔　一查竟逾期居留33年

印尼女搶黃燈被攔　一查竟逾期居留33年

關鍵字：

高雄苓雅分局兇殺社會局鄰居噪音水錘效應筆錄PTSD

讀者迴響

熱門新聞

不是賴！　LINE台灣「正式中文名」曝

超大咖男歌手「把空姐罵到跪下」

南韓巨星殞落！　《怪物》邊希峰癌逝享壽81歲

病毒很強！醫累到快中鏢　一排家長回報慘況

爆強功能！「LINE未讀訊息」許願新通

轉雨降溫時間曝　下周可能有颱風影響連假

iPhone 15被爆有「2大缺陷」！

最便宜4G方案！中華電信輕速吃到飽　月租費157元

好多人生病　醫：最近病房滿出來

賴佩霞被檢舉了！

違停人行道...路人跳上車「通行」踩破前擋

iPhone 16爆6大特點　售價、頂規名稱全出爐

王陽明蔡詩芸婚變首合體！爆「他鐵了心要離婚」

「世新校花」無預警宣布懷孕！

新戲才播2集⋯韓男星突「心臟麻痺驟逝」　劇組慌了：還在想辦法⋯

更多

最夯影音

更多
國道4車連環撞「夫妻雙亡」　家屬招魂...警派工程車戒護

國道4車連環撞「夫妻雙亡」　家屬招魂...警派工程車戒護
拉風的男人！亞洲統神開球　自曝喜歡打擊：能打130km

拉風的男人！亞洲統神開球　自曝喜歡打擊：能打130km

許光漢《中餐廳》「又暖又Carry」　主動洗碗.照顧隊友..天生是老公！

許光漢《中餐廳》「又暖又Carry」　主動洗碗.照顧隊友..天生是老公！

5名女乘客飛機上爆衝突　空姐勸架大喊：請停止！

5名女乘客飛機上爆衝突　空姐勸架大喊：請停止！

典典寶寶有問必答什麼都說「好！」　喝水乾杯「哈～」..趙小僑笑：哪裡學的！

典典寶寶有問必答什麼都說「好！」　喝水乾杯「哈～」..趙小僑笑：哪裡學的！

熱門快報

中華隊加油！金牌預測王送大獎

中華隊加油！金牌預測王送大獎

即日起~10月7日，天天集氣，Switch、小米筋膜槍、小米手環等70個大獎好禮獎不停！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面