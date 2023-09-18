高雄夫妻遭惡鄰砍死！　檢方複驗發現致命傷在這裡

▲高雄夫妻命案今複驗，鑑識小組攜帶大批證物。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄吳姓男子自認樓上鄰居不斷發出噪音，竟持刀殺害屋主羅姓夫妻，而其落網後對於調查極度不配合，全程行使緘默權，事後遭到羈押禁見。檢察官和法醫今（18）日針對死者遺體複驗，複驗結果發現死者羅男身中8刀，其中1刀深及胸部肋骨，懷疑是致命傷，蔡女身上則有5處刀傷，其中1刀深及腹部臟器，應是致命傷，至於是使用何種工具，還需要後續調查確認。

這起害人的命案發生在15日上午7點52分，住在13樓的63歲吳姓男子認為14樓的羅男一家長期發出噪音，持刀上樓朝羅姓夫妻砍殺，死者的6歲、7歲兒子目擊後緊急跑到管理室，大喊「我爸爸、媽媽被殺了」求救。

▲高雄吳姓男子（中）刺殺鄰居夫妻2人死亡（圖／記者陳宏瑞攝）

吳嫌砍殺羅姓夫妻後，騎車南下逃亡，最終在2.5小時後於屏東遭到警方逮捕，吳嫌當場也坦承犯案，但已將兇刀、衣服丟棄，且不願透露刀具種類為何。警方後續追查，最終在高屏溪畔尋獲吳嫌逃亡時所穿的外套，並在勾取外套時掉落一把紅色刀殼水果刀，研判就是兇刀。

不過，吳嫌對於調查極度不配合，全程行使緘默權，後續遭到檢方聲請羈押禁見獲准。

▲高雄夫妻命案今複驗，鑑識小組攜帶大批證物。（圖／記者陳宏瑞攝）

檢方今針對死者遺體進行複訊，家屬神情憔悴抵達現場，而警方鑑識小組也帶來大批證物配合複驗，檢察官和法醫相當謹慎，複驗從早上10點進行到下午5點30分，將近8個小時進行相驗，複驗結果發現兩名死者身上均有多處穿刺傷、切割傷，造成失血過多致死，其中羅男身中8刀，蔡女身中5刀，比初驗時的7刀、4刀多發現了新的刀傷，檢方初步研判兩名死者身上的多處穿刺傷、切割傷，造成失血過多致死，至於是使用何種工具，還需要後續調查確認。