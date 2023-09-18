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搶先卡位！公司行號尾牙破百桌　高雄飯店、宴會館：周末近客滿

▲▼看好今年尾牙春酒商機，林皇宮推出早鳥優惠。（圖／記者許宥孺攝）

▲看好今年尾牙春酒商機，林皇宮推出早鳥優惠。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

揮別疫情陰霾，今年有許多公司行號恢復、擴大舉辦尾牙，高雄不少飯店、婚宴會館已經磨刀霍霍迎接商機，紛紛推出早鳥優惠。業者透露，高雄大型宴會廳為數不多，才讓公司、上市櫃業者搶先卡位，現在農曆年前的周末已將近客滿，預計這波活動可帶動餐飲業績成長3至5成，最低不到萬元就可開桌。

林皇宮表示，今年是疫情過後最完整的一年，很多公司行號前幾年沒有辦理的，今年都擴大舉辦尾牙、春酒，甚至出現很多破百桌的訂單，單場最高達140桌，目前已接了2000多桌尾牙訂單，還有公司去年就卡位今年、明年的場地，預估此波活動可帶動業績成長50%以上。

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▲▼看好今年尾牙春酒商機，林皇宮推出早鳥優惠。（圖／記者許宥孺攝）

▲林皇宮推出早鳥優惠，預計這波能讓餐飲業績成長5成。（圖／記者許宥孺攝）

林皇宮指出，3樓、5樓挑高宴會廳全場無柱，全開分別可達100桌、150桌，搭配LED大螢幕、頂級燈光音響設備，是尾牙、春酒活動的加分選項。即日起尾牙春酒宴專案開跑，精緻中式桌席每桌10,888元+10%起，訂席享有禮遇外，還有不同級距的滿桌回饋，11月30日前早鳥優惠贈現金券，服務費5折。

▲高雄萬豪萬享大宴會廳。（圖／記者許宥孺攝）

▲高雄萬豪萬享大宴會廳，可同時容納2千名賓客。（圖／高雄萬豪酒店提供）

高雄萬豪酒店與義享時尚廣場共構，擁有近千坪大型宴會廳，可同時容納2000名賓客，是南臺灣最大宴會場地。業者表示，目前尾牙春酒的訂席狀況十分踴躍，已接進逾上百筆訂單，開席桌數較去年同期成長約3成。12月及1月的週五為最搶手的熱門時段，目前預訂已達9成，預估越接近年底高峰期能再創佳績。

高雄萬豪酒店也祭出超值優惠方案，平日週一至週四每桌11,888元+10%服務費，品嚐專業餐飲團隊精心設計的佳餚美饌，菜色囊括山胡椒鮮鮑、花椒海皇羹、銀絲海大蝦及蟲草燉雞盅等10道豐盛菜品，讓賓客盡情大啖海陸鮮味，每桌加價1,000元升級酒水無限暢飲。

▲▼晶綺盛宴台鋁館。（圖／晶綺盛宴提供）

▲晶綺盛宴台鋁館。（圖／晶綺盛宴提供）

晶綺盛宴上月底耗資千萬每廳皆更新700寸的8K LED螢幕，讓公司行號、消費者能有更好的宴會體驗、視覺效果。針對即將到來的尾牙春酒專案，也推出早鳥免服務費、啤酒或紅酒買一送一、喝到飽等優惠方案可搭配，最低不到萬元就可開桌。

晶綺盛宴指出，台鋁館起桌價10,888元起+10%服務費；博愛館起桌價9,888元起+10%服務費。目前接訂狀況較去年約有20~30%的成長，尤其農曆年前週五、週六的檔期已接近客滿的狀態。

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