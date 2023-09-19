桃園女告「鄰居太吵」害生病求償80萬　法官揭關鍵2點判敗訴

▲中壢一名女子在住處持續聽到不明聲響，但樓下鄰居大聲喊冤...（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者柯沛辰／綜合報導

桃園一名女子住在某社區大樓，但她指控樓下鄰居每天在住處製造敲打、電動機具運轉等噪音，導致她罹患心理疾病，因此提起民事訴訟，向對方求償80萬元。不過，桃園地院審理時認為，女子無法證明聲音來源，而且有一次報案，鄰居甚至根本不在家，因此近日駁回告訴。

根據判決書，一名女子指控，她去年5月至10月居住在中壢區某大樓14樓，但13樓鄰居每天製造木工敲打、電動機具運轉的噪音，且屢勸不聽，從早上6點到晚上12點都沒停止過，造成她長期精神痛苦，還罹患中度憂鬱症、恐慌、焦慮症，因此求償80萬元。

13樓鄰居出庭時解釋，他與家人同住，但並未在住處施作任何木工或操作機械製造噪音，即便女子在自家錄到噪音，也不能證明是他所製造。

對此，社區保全出庭時證稱，女子曾向他反映13樓住戶製造噪音，他有前往13樓確認過一次，但那次沒有發現噪音。此外，女子居住期間到後來搬離，社區內其他住戶也不曾反映13樓住戶有噪音傳出。

另外，大崙派出所警員也出庭作證，曾接到女子3次來電報案，檢舉13樓鄰居妨害安寧，但去年7月19日前往僅發現微微類似碰撞聲，且當天社區主任稱13樓住戶根本不在家，經電話聯繫本人，也證實無人在家。後來7月22日再次上門勸導改善，7月30日則未發現噪音。

法官指出，女子雖錄影片證明自家住處有不明聲響，但無從認定來源，儘管女子後來又在13樓梯廳錄得人聲、電視聲、敲打聲，然而同一時間並未在14樓住處內聽聞相同聲響之證據，況且女子所提診斷證明書，僅可證明罹患相關疾病，無法證明是噪音導致，因此本月13日駁回告訴，全案仍可上訴。