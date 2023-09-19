　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

桃園女告「鄰居太吵」害生病求償80萬　法官揭關鍵2點判敗訴

▲▼房,客廳（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲中壢一名女子在住處持續聽到不明聲響，但樓下鄰居大聲喊冤...（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者柯沛辰／綜合報導

桃園一名女子住在某社區大樓，但她指控樓下鄰居每天在住處製造敲打、電動機具運轉等噪音，導致她罹患心理疾病，因此提起民事訴訟，向對方求償80萬元。不過，桃園地院審理時認為，女子無法證明聲音來源，而且有一次報案，鄰居甚至根本不在家，因此近日駁回告訴。

根據判決書，一名女子指控，她去年5月至10月居住在中壢區某大樓14樓，但13樓鄰居每天製造木工敲打、電動機具運轉的噪音，且屢勸不聽，從早上6點到晚上12點都沒停止過，造成她長期精神痛苦，還罹患中度憂鬱症、恐慌、焦慮症，因此求償80萬元。

13樓鄰居出庭時解釋，他與家人同住，但並未在住處施作任何木工或操作機械製造噪音，即便女子在自家錄到噪音，也不能證明是他所製造。

對此，社區保全出庭時證稱，女子曾向他反映13樓住戶製造噪音，他有前往13樓確認過一次，但那次沒有發現噪音。此外，女子居住期間到後來搬離，社區內其他住戶也不曾反映13樓住戶有噪音傳出。

另外，大崙派出所警員也出庭作證，曾接到女子3次來電報案，檢舉13樓鄰居妨害安寧，但去年7月19日前往僅發現微微類似碰撞聲，且當天社區主任稱13樓住戶根本不在家，經電話聯繫本人，也證實無人在家。後來7月22日再次上門勸導改善，7月30日則未發現噪音。

法官指出，女子雖錄影片證明自家住處有不明聲響，但無從認定來源，儘管女子後來又在13樓梯廳錄得人聲、電視聲、敲打聲，然而同一時間並未在14樓住處內聽聞相同聲響之證據，況且女子所提診斷證明書，僅可證明罹患相關疾病，無法證明是噪音導致，因此本月13日駁回告訴，全案仍可上訴。

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

ET快訊
東森攜手門諾、馬偕培育護理人才助偏鄉
正妹學霸棄台大電機！選1出路「月薪飆20萬」
日本拉麵店「倒閉潮」來了！今年已關28店　老闆超無奈
首例！追欠稅　國稅局強制執行4600萬元保單

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

桃園女告「鄰居太吵」害生病求償80萬　法官揭關鍵2點判敗訴

借住遭性侵！朋友手機一堆「熟睡私密片」女主角竟是自己

高雄夫妻遭惡鄰砍殺　小兄弟得知死訊含淚：我是不是不乖？

台南大東、大東東夜市強強合　市府：違規設置依法開罰

高雄夫妻遭惡鄰砍死！　檢方複驗發現致命傷在這裡

快訊／台74線3車連撞釀4傷！BMW+特斯拉受損　紫爆回堵10km

匯4千買二手iphone只收到保護貼　賣家判刑5月可易科罰金15萬

快訊／爆料藥頭轉交毒品給大小S　葛斯齊遭求償400萬要黃子佼作證

寵物店員遭「黑幫式行刑」剁斷手臂昏迷　 19歲冷血雙煞羈押禁見

新竹男不滿錯車閃大燈　一路尾隨對方回家...當幼童面持球棒猛K

戴佩妮遞麥男粉爆紅！5年後又遇見了　神重現《怎樣》..現場讚：有進步

不滿違規仔臨停人行道　他跳上車踩破擋風玻璃

BLACKPINK一年世巡結束「仍未公布續約」　Lisa台上落淚...Jennie哭到唱不下去QQ

有一種友情叫阮經天、張鈞甯！　16年交往「從沒背棄過我！」

拉風的男人！亞洲統神開球　自曝喜歡打擊：能打130km

李多慧雨天應援差點摔倒　嚇到張嘴定格反應超可愛

「晤談收費2.3萬」惹議　賴佩霞：沒說過是心理師

大冠鷲捕食蛇「反遭纏繞」　露驚恐神情...暖男出手相救

劉若英《成全》一開口全場大合唱　練台語歌...兒子都比她會XD

不滿被叭！男路怒症發作　抱小孩＋亮槍嗆：道歉啊

桃園女告「鄰居太吵」害生病求償80萬　法官揭關鍵2點判敗訴

借住遭性侵！朋友手機一堆「熟睡私密片」女主角竟是自己

高雄夫妻遭惡鄰砍殺　小兄弟得知死訊含淚：我是不是不乖？

台南大東、大東東夜市強強合　市府：違規設置依法開罰

高雄夫妻遭惡鄰砍死！　檢方複驗發現致命傷在這裡

快訊／台74線3車連撞釀4傷！BMW+特斯拉受損　紫爆回堵10km

匯4千買二手iphone只收到保護貼　賣家判刑5月可易科罰金15萬

快訊／爆料藥頭轉交毒品給大小S　葛斯齊遭求償400萬要黃子佼作證

寵物店員遭「黑幫式行刑」剁斷手臂昏迷　 19歲冷血雙煞羈押禁見

新竹男不滿錯車閃大燈　一路尾隨對方回家...當幼童面持球棒猛K

中央大學官網驚見「張嘉航輕度身障」！統神目睹反應曝光

蘋果iOS 17釋出「16大新功能」！終於可以離線模式　1經典從此消失

澳洲人帶「寵物蛇」海上衝浪挨罰4.8萬　原因曝光

中秋烤肉「5大高鹽食物陷阱」　吐司、烤肉醬、香腸都上榜

燒烤店五花肉流出「詭異粉色液體」疑合成肉…稽查結果曝

中央大學內網見「張嘉航輕度身障」　003傻眼：要這樣詛咒我們？

搭飛機先「量體重」台灣會跟進嗎？　華航、長榮回應

桃園女告「鄰居太吵」害生病求償80萬　法官揭關鍵2點判敗訴

超癢影片慎入！　女頭髮多年住數千隻蝨子「在頭皮爬行」

住台北想買車！他一算「每年花10萬」猶豫了　過來人：有2條件再買

女逛夜市狂比540手勢　路人秒懂報警抓男友！

社會熱門新聞

即／爆料大小S認識藥頭挨告　葛斯齊聲請黃子佼作證

192公分男學生跳水竟癱瘓　家長求償4800萬

她借住遭性侵！朋友手機一堆「熟睡私密片」

砍斷寵物店員手臂　 冷血雙煞續押

父母被惡鄰殺害　小兄弟含淚：是我不乖嗎？

高雄夫妻遭惡鄰砍死致命傷在這裡

高雄女大生6樓墜落！家屬忍痛放棄急救

為多賺千元！新北弟南下台中賣iPhone結果超冏

違停人行道...路人跳上車「通行」踩破前擋

即／高雄夫妻遭惡鄰砍死　複驗結果出爐

即／新北婦12樓墜落亡！夫悲慟認屍

烏來塞車爆氣　攤商「丟燒雞」慘了

越南茶當台灣高山茶賣！無良茶商海削6269萬手法曝光

亡妻手機翻出性愛片！夫驚覺被綠10多年怒告

更多熱門

相關新聞

高雄小兄弟改醫療團隊訊問筆錄

高雄小兄弟改醫療團隊訊問筆錄

高雄市一名吳姓男子日前持刀上樓砍殺鄰居羅姓夫妻，兩人當場死亡，兩名幼子則目睹父母遇害經過。檢察官今(18日)對死者遺體進行複驗，考量2名男童心理狀況，決定不傳訊做筆錄，改由社會局安排醫療團隊協助訊問，並做證詞可信度與創傷等鑑定，維護孩子的權益。

陳其邁檢討「社會局做不夠」

陳其邁檢討「社會局做不夠」

高雄小兄弟頓失雙親　慈善家願捐款到大學畢業

高雄小兄弟頓失雙親　慈善家願捐款到大學畢業

姊姊、姊夫遭殺害　妹痛哭：請正視殺人償命！別再扯噪音

姊姊、姊夫遭殺害　妹痛哭：請正視殺人償命！別再扯噪音

獨／吳嫌編號346　看守所首夜情況曝

獨／吳嫌編號346　看守所首夜情況曝

關鍵字：

噪音

讀者迴響

熱門新聞

即／爆料大小S認識藥頭挨告　葛斯齊聲請黃子佼作證

日本拉麵店「倒閉潮」！今年已關28店

台劇天花板是「這部」！網友激推

正妹學霸棄台大電機！選1出路月薪飆20萬

即／東北海域有感地震　國家級警報狂響

即／威力彩6.4億開獎了　中了換你開除老闆

即／郭台銘連署站暫緩　喊卡原因曝光

192公分男學生跳水竟癱瘓　家長求償4800萬

不是賴！　LINE台灣「正式中文名」曝

王陽明蔡詩芸婚變首合體！爆「他鐵了心要離婚」

南韓巨星殞落！　《怪物》邊希峰癌逝享壽81歲

最便宜4G方案！中華電信輕速吃到飽　月租費157元

剛加入啦啦隊！冼迪琦IG發全黑圖「暫停更新」

鄰居色色不拉窗簾「春光全洩」！她抬頭驚呆

即／基隆外海21:21發生規模6.8地震　最大震度1級

更多

最夯影音

更多
戴佩妮遞麥男粉爆紅！5年後又遇見了　神重現《怎樣》..現場讚：有進步

戴佩妮遞麥男粉爆紅！5年後又遇見了　神重現《怎樣》..現場讚：有進步
不滿違規仔臨停人行道　他跳上車踩破擋風玻璃

不滿違規仔臨停人行道　他跳上車踩破擋風玻璃

BLACKPINK一年世巡結束「仍未公布續約」　Lisa台上落淚...Jennie哭到唱不下去QQ

BLACKPINK一年世巡結束「仍未公布續約」　Lisa台上落淚...Jennie哭到唱不下去QQ

有一種友情叫阮經天、張鈞甯！　16年交往「從沒背棄過我！」

有一種友情叫阮經天、張鈞甯！　16年交往「從沒背棄過我！」

拉風的男人！亞洲統神開球　自曝喜歡打擊：能打130km

拉風的男人！亞洲統神開球　自曝喜歡打擊：能打130km

熱門快報

中華隊加油！金牌預測王送大獎

中華隊加油！金牌預測王送大獎

即日起~10月7日，天天集氣，Switch、小米筋膜槍、小米手環等70個大獎好禮獎不停！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面