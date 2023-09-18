鄰居色色不拉窗簾「春光全洩」！她看光驚呆：真的要暈倒了

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／達志影像）



記者朱祖儀／綜合報導

無論是買房還是租屋，鄰居的品質都很重要。一名女網友抱怨，最近在住處的中庭散步，結果發現樓上有鄰居在親熱，可是沒有拉上窗簾，激情畫面看得一清二楚，當場傻爆眼，直喊「不要這樣好嗎？」文章曝光後掀起討論，罔有笑呼「太刺激了吧！」

原PO在Dcard發文表示，最近在中庭散步，本來還很悠閒，孰料抬頭往上一看，發現有鄰居在房間裡面愛愛，可是沒有拉窗簾，春光全部都外洩，被她看光光了，直呼「你住低樓層真的不要這樣好嗎？」她事後也在群組內提醒鄰居，並說「我真的要暈倒了」。

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網友看到後紛紛笑說，「也太精彩」、「這麼刺激」、「請問住哪？我頭期款準備好了」、「他們應該知道會被看到才對 ，是因為刺激嗎」、「告訴我們地點才能幫你阻止他們」、「勸妳不要多管閒事」、「公開景點，以後就變休息站了」、「裸體很正常，但不拉窗簾就不正常了」。

還有人分享，「我經常在我家對面大樓看到有人洗澡不拉窗簾的，有男有女，窗戶還要開開，深怕別人看不見似的」、「我家和鄰居家棟距也很近，也常常能看到裸體男女，在家裡走來走去」。事後原PO表示，因為擔心侵犯到對方的隱私，所以沒有留下畫面，只是後續觀察好幾天，發現這對情侶還是沒有將窗戶拉上，直呼「唉，人生好累」。