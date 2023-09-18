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屏東阿嬤外出買東西　返家不見失智尪…里港警2小時找到人

▲里港警分局九如分駐所巡佐王家祥、警員王淑燕、張育敬火速找到賴男。(圖／記者陳崑福／翻攝)

▲里港警分局九如分駐所巡佐王家祥、警員王淑燕、張育敬火速找到賴男。(圖／記者陳崑福／翻攝)

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣九如鄉一名婦人外出買東西，返家發現患有失智症的丈夫竟然不在家中，她心丈夫恐出意外，立即向里港警分局九如分駐所報案協尋。警方迅速動員警力，除了受理通報全國緊急協尋並從住家附近擴大範圍尋找，同時將相關訊息po於社群平台，多管齊下順利在2小時後找到該賴姓男子，讓她鬆了一口氣，頻頻向警方道謝。

▲里港警分局九如分駐所巡佐王家祥、警員王淑燕、張育敬火速找到賴男。(圖／記者陳崑福／翻攝)

▲里港警分局九如分駐所巡佐王家祥、警員王淑燕、張育敬火速找到賴男。(圖／記者陳崑福／翻攝)

九如分駐所巡佐王家祥、警員王淑燕、張育敬發現70多歲的賴姓老翁無使用手機及交通工具，積極從住家附近以同心圓方式擴大範圍搜尋老翁蹤跡，另一方面善用勤區平時建立之「警政再出發」line群組，將協尋信息張貼在上面，透過網路無遠弗屆的傳播力量尋找失智翁。

約2小時後，有民眾報案在轄區某處發現一男子，警方一見確認係大夥兒正在尋找的男子，都鬆了一口氣，協助其平安返家。

里港警分局分局長何明祥肯定九如所員警熱心為民服務、鍥而不捨並善用資源尋找失智老翁。並呼籲，家有失智或精神狀況不佳的親人，應多予以關懷，避免讓其單獨外出，可在其身上配戴足以辨別身分及家屬聯繫資訊之配件，以免類似之情形一再發生。

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