台中男衝老婆娘家砸車...自錄動手過程「不要逼我」！動機曝光

記者許權毅／台中報導

台中市東勢區昨日發生一起砸車案件，25歲石姓男子疑似不滿同齡的李姓妻子跟朋友唱歌，竟持鋁棒到老婆娘家，砸毀李女車輛。李女向警方稱2人爭執已久、分居3個月，若先生賠償就不提告毀損，已申請保護令，警方將依社維法偵辦。

▲台中一名石姓男子疑似不滿妻子去唱歌，持鋁棒砸毀妻子車輛，還自錄下整個過程。（合成圖／翻攝社會事新聞影音、記者許權毅翻攝）



網路流傳一段影片，一名白衣男子持鋁棒砸毀車輛，自己還拍下整個過程，後製寫下「我說過不要逼我！」，該輛轎車駕駛座玻璃全毀，警告意味濃厚。據了解，25歲李女昨（17）日向警方報案，指出因為跟先生爭執多時，2人已經分開居住2、3個月，李女帶著小孩回到東勢娘家，昨日中午2人又再度吵架，石男竟從大雅住家跑到東勢砸車。

▲▼ 李女自稱2人已經分居3個月，昨日再度爭執，車輛竟遭先生砸毀。（圖／記者許權毅翻攝）



東勢警分局獲報後，依規定製作筆錄保存影帶，李女表示，若石男願意賠償，對毀損不提告。警方則依社會秩序維護法第63條偵辦，將通知石男到案，並已通報家暴防治中心並協助申請保護令。

警方表示，絕不容許轄內有任何暴力事件發生，將依法偵辦杜絕不法。呼籲家庭成員間若發生爭執，應冷靜、理性溝通，切勿使用肢體或言語暴力，無法解決紛爭外亦觸法。