屏東翁遭轎車追撞掉水溝命危　消防人員注射藥物+CPR救回

▲高樹消防分隊救援姚姓男子 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣高樹鄉姚姓男子騎乘電動車，與蘇姓女子駕駛自小客車發生車禍，姚男掉入排水溝，屏東警消獲報救援，在5分鐘內將電動車騎士救出，發現已無生命徵象，經消防人員注射藥物與IV及CPR急救，再送醫搶救，終於搶回一命，相關肇事原因及責任由警方調查釐清。

消防局高樹分隊9月15日受理119派遣車禍救助救護案件，立即出動消防車及救護車，由分隊長戴乾能帶隊趕往，現場為一名高齡男性騎乘電動車，遭後方汽車追撞而墜入排水溝，在消防人員努力搶救下，在5分鐘內將OHCA傷者順利救出。

並由具高級救護技術員證照的救護人員給予傷者建立呼吸道、注射藥物與IV及CPR急救，經送往轄區大新醫院接續急救恢復生命徵象。

據悉，57歲蘇姓女子駕駛自小客車，沿高樹鄉沿山公路（高樹往舊寮），與85歲姚姓男子騎乘醫療代步車沿高樹鄉沿山公路（高樹往舊寮）行駛，至高樹鄉沿山公路二段6號旁發生交通事故，相關原因警方調查釐清。

高樹分隊表示，這次車禍傷者呈現OHCA狀態，即無呼吸意識及脈搏，且AED不建議電擊，但同仁一致不放棄任何寶貴生命決心下，在黃金時間內盡力搶救，以讓後續醫院端接續急救而使傷者恢復生命徵象，實在展現了高樹分隊平日精實救護訓練的成果。