台灣3大黑幫聯手組詐團！假檢座恐嚇：你涉重案...爽騙近5千萬

▲國內傳出3大黑幫聯手組織詐團，騙取5人近5000萬積蓄，手法則是老套的「假檢座、假警察」。（圖／記者許權毅翻攝）



記者許權毅／台中報導

國內3大黑幫竟聯手搞詐騙！檢警查出竹聯幫、四海幫以及新竹風飛沙幫吸收成員，利用老套的詐騙手法「假檢察官、檢警察」，騙取被害人涉入重大刑案，要求將財產交給「法院監管」，5名被害人遭詐4657萬。警方自今年3月起收網，陸續逮捕21人，依法送辦。

刑事局中部打擊犯罪中心分析165反詐騙資料庫，發現又傳出以「假警察、假檢察官」的老哏詐騙手法。詐團要被害人將名下財產交給法院監管，並期限匯款，才可以避免資產遭全數扣押，甚至偽造假的公文，交涉過程中自稱是「檢座聯絡官」，以偵查不公開為由，要被害人保密，無法及時向銀行提問，阻斷求援機會。

▲▼該詐團還精心後製P圖假公文，讓被害人信以為真，並謊稱是檢座聯絡官。（圖／記者許權毅翻攝）



仔細觀看「假公文」後製P圖相當仔細，以法院公文改編，一般民眾難以分辨，容易上當。不過警方也說，所謂「法院監管」根本不存在，若是涉入刑案，會被扣押就會被扣押，該說法單純是詐團話術。

▲▼該詐團成員為竹聯幫、四海幫以及風飛沙幫成員，「績效好」就可以往上升任幹部。（圖／記者許權毅翻攝）



刑事局深入追查，發現本案犯嫌是3大黑幫成員，包含竹聯幫天龍堂、四海幫海中堂以及新竹風飛沙幫等21人，幫派知悉詐騙不法所得「利潤高」，互相借取人頭帳戶加入詐團行列。本案騙取5名被害人，5人幾乎全數財產交出，總計達到4657萬，其中更有1人就遭詐1900萬，積蓄全被騙光。

▲▼以曾姓主嫌為首的21人集團遭殲滅。（圖／記者許權毅翻攝）



案經台中地檢署指揮偵辦，由刑事局中打、台中市刑大、台中第三分局、台北北投分局、屏東里港分局以及新竹縣刑大等單位，自今年3月兵分多入收網，查緝以32歲曾姓主嫌為首等21人，扣押其名下BMW轎車、300萬虛擬貨幣、千萬房產等。全案依照詐欺罪、洗錢防制法以及組織犯罪防制條例移送台中地檢署偵辦。