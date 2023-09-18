問題進口蛋資訊不明！台東縣府持續稽查　函請農業部提供流向

▲台東縣衛生局從13日即啟動「市售蛋品來源稽查專案」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

近日有關進口蛋流向不明引起廣大消費者關注，並發現部分問題進口蛋早已流向下游蛋行及餐飲業被民眾吃下肚。雖然台東縣政府被告知無進貨問題蛋，因中央揭露資訊不完整，業者有可能誤用至問題廠商業者提供之貨源，為捍衛民眾食的安全與安心，衛生局擴大稽查縣內大型量販店、超商、早餐店及烘焙業，並函請農業部提供流向資料。

台東縣衛生局表示，在稽查過程中也發現，由於農業部沒有提供進口商下游流向的資料，稽查時只能憑業者手上國產業者來源的單據，但無法得知這些國產業者的上游是否為進口業者或是不法標示的廠商來源。故台東縣府今函請農業部提供流向資料，加強進行源頭查核，以保障消費者食用安全。



台東縣衛生局從13日即啟動「市售蛋品來源稽查專案」，針對賣場、攤商、蛋品製造業及餐飲業等加強稽查，假日不休息截至17日，稽查共計25家(82件)，雞蛋來源大多是本地牧場，零星來源為屏東、高雄、台南、嘉義、彰化、花蓮等國產牧場，目前尚未發現任何進口蛋。

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另外針對液態蛋使用業者追查進貨來源，暫無查獲使用問題進口蛋；衛生局也同時於早餐店、菜市場、大賣場等場域積極宣導正確蛋品標示，請消費者放心購買。雞蛋為重要民生食材，應嚴格建立完整食材溯源紀錄，並於販賣時清楚揭露產地、效期、液蛋是否殺菌等資訊。