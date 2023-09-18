南後湖地區自來水　今完工順利通水

▲立委劉櫂豪前往卑南鄉後湖地區舉行自來水通水典禮。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導



立委劉櫂豪18日受邀前往卑南鄉後湖地區舉行自來水通水典禮，幫助卑南鄉賓朗村29戶居民能順利接取自來水，改善飲用水品質，提昇居住生活環境。

劉櫂豪表示，卑南鄉賓朗村後湖地區有29戶居民苦於無自來水設施，造成生活上的不便，2019年由當時鄉長許文獻向劉櫂豪陳請反映後，立即向水利署爭取改善經費，並獲允諾匡列1700萬元經費由自來水公司辦理。而自來水公司規劃設計需施做2.2公里管線，另需設2座配水池，2座加壓站，因此工程規劃及施做範圍涉及用地取得，劉櫂豪特別協助召開協調會，邀集卑南鄉公所、國有財產署及自來水公司共同研議，並完成國有地撥用，水利署方於2022年6月正式核定「台東縣卑南鄉賓朗村10鄰後湖延管工程」，總經費1700萬元。並於同年9完成發包作業，10月正式動工。

劉櫂豪表示，後湖自來水的完工，包含卑南鄉前鄉長許文獻以及現任鄉長郭宗益一起努力協助，也包含當地村長、代表以及居民的協助與配合，當然最重要是水利署的全力支持以及自來水司同仁努力加速辦理，能夠順利通水，讓居民有水質穩定的飲用水，讓大家有更好的生活環境。