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立委衝農業部討「下落不明進口蛋資料」　官員只給回應新聞稿一張

記者楊惠琪／台北報導

農業部日前公布專案進口雞蛋流向，坦承有5402萬顆進口蛋過期待銷毀。時代力量立委陳椒華再指控有近6000萬顆進口蛋下落不明，但遲遲等不到農業部回應，今（18日）上午直接到農業部開記者會索取資料，但農業部人員以主管都外出開重要會議為由，只給了一張日前的回應新聞稿，讓她痛批農業部迴避監督，要求陳吉仲今天就要給國人一個交代。

▲陳椒華到農業部追問進口蛋流向。（圖／記者楊惠琪攝）

▲陳椒華到農業部追問進口蛋流向。（圖／記者楊惠琪攝）

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陳椒華表示，農業部「沒有流入市場的說法」，已遭戳破是謊言，在桃園市查獲的流入市場證據非常清楚。她進一步比對農業部公布資料，庫存加工的進口蛋總共有8503.1萬顆，扣除用於加工的2583.6萬顆，有5919.5萬顆的進口蛋下落不明．農業部不僅迄今無法交代，也和陳吉仲放話講的封存銷毀5402萬顆，存在超過500萬顆的落差。

陳椒華批評，農業部不要逃避立法院監督，應說清楚到底封存地點在哪裡？每個倉庫各封存數量多少？什麼時候銷毀，銷毀要不要公開招標？要求農委會帶大家去看封存地點，公開透明揭露進口蛋的流向。

陳椒華在農業部門口舉行記者會後，隨即進入農業部辦公室要資料，但包括部長、次長、主秘等均不在農業部，僅由農業部國會聯絡組人員出面提供資料，而且還是日前官方的回應稿，讓陳椒華痛批攸關食安的問題，不應該是機密，認為農業部、中央畜產會一定握有所有進口蛋流向的確切資料，呼籲農業部不要隱瞞，今天就給國人一個交代。

針對昨天陳吉仲請辭獲慰留一事，陳椒華說，不管陳部長有沒有請辭，農業部都應該把這些會造成食安危機的進口蛋流向交代清楚，她會持續監督，捍衛民眾食安。

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