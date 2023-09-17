新北跨縣市稽查進口蛋！　籲中央應盡速進行報廢品處理

▲新北市跨縣市稽查進口蛋。（圖／新北市政府提供）

記者江采蓁／綜合報導

近期進口蛋爭議不斷，針對日前台中市某進口蛋商倉儲位於新北市，衛生局在接獲通知後，16日前往查核，發現有中央畜產會存放之已逾期巴西殼蛋5309箱於待報廢銷毀區及未逾期殼蛋827箱；而此進口商今年3至4月間協助中央畜產會報驗澳洲進口蛋品，輸入後即交由中央畜產會協助調度至通路，該批貨未曾儲存於新北市所轄之物流公司。

針對日前台中市某進口蛋商倉儲位於新北市，衛生局在接獲通知後即跨縣市聯防稽查，於16日前往該物流公司查核，經查該址為中央畜產會承租之冷藏倉庫儲存進口蛋品，查核現場見有中央畜產會存放之已逾期巴西殼蛋5309箱（約191萬顆）於待報廢銷毀區及未逾期殼蛋827箱（約29萬顆），產地為巴西、泰國，共計6136箱（約220萬顆）於冷藏倉庫。

衛生局表示，台中之進口商今年3至4月間協助中央畜產會報驗澳洲進口蛋品，輸入後即交由中央畜產會協助調度至通路，該批貨未曾儲存於新北市所轄之物流公司。

此外，為確保市售蛋品流通安全，衛生局持續於賣場超市、超商及雜貨店等通路端查核生鮮蛋品，截至9月17日止已查核100家販售場所皆無陳列進口蛋品。衛生局強調，將持續查核，若查有標示不實或違反食安法相關規定，將依法處辦。

衛生局呼籲中央應盡速進行報廢品處理，以免流入食品供應鏈，降低食安事件發生之風險，確保國內供應之蛋品安全無虞，新北市也將持續進行轄內擴大稽查工作，並與各地方政府互相合作，共同為食品安全把關。

▲新北市跨縣市稽查進口蛋。（圖／新北市政府提供）

▲新北市跨縣市稽查進口蛋。（圖／新北市政府提供）