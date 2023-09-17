「確保食蛋安全」 雲林衛生局續查零售通路　未見進口蛋

▲雲林縣衛生局在9/14、15前往全聯、超商、雜貨店、南北雜貨行、黃昏超市等場域共計查察21件，稽查後都沒有發現違規蛋品。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

進口蛋食安問題引起社會關注，雲林縣衛生局不分平、假日持續稽查縣內蛋品零售通路，自9月16、17日2天共稽查28處場域、104件蛋品，結果蛋品皆為國產且符合規定，衛生局將持續稽查至今年底，每月查核50件以上蛋品。

農業部進口雞蛋近日引發爭議，雲林縣長張麗善下令加強查察，衛生局在9/14、9/15前往全聯、超商、雜貨店、南北雜貨行、黃昏超市等場域共計查察21件，稽查後都沒有發現違規蛋品。連日周末假日衛生局持續查核大賣場、量販店、超市、超商、雜貨店、市場、蛋行等販售通路，衛生局表示，9/16稽查16處、35件，9/17稽查12處、69件，均未發現有使用進口蛋品或標示不實的情形。

▲雲林縣衛生局稽查雞蛋，蛋品皆為國產且符合規定，衛生局將持續稽查至今年底。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

衛生局強調，稽查時除查察蛋品來源外，將進一步檢視生鮮蛋品外殼有無完整、破裂、污垢黏附等，還有雞蛋本身有無變質、腐敗發霉、異味及其標示等，預計年底前每月稽查至少50件以上。9月份起加強抽檢生鮮雞蛋，每月抽檢3~4件雞蛋，包括檢查是否變質及檢測動物用藥殘留量，以維護消費者食的安全。

▲雲林縣衛生局預計年底前每月稽查至少50件以上。（圖／記者蔡佩旻翻攝）