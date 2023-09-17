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延緩老化友善失智環境　雲林縣府揪長輩「作伙來聽拉力歐」

▲「作伙來聽拉力歐失智友善社區GO」活動，邀請廣播公司團隊生動演出廣播實境秀，藉由call-in節目的表演，帶民眾一起回味過去，感受簡單的幸福。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲「作伙來聽拉力歐失智友善社區GO」活動，邀請廣播公司團隊生動演出廣播實境秀，藉由call-in節目的表演，帶民眾一起回味過去，感受簡單的幸福。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

為促進民眾對失智友善社區認識，雲林縣政府與中醫藥北港附設醫院在國際失智月今（17）日上午於共同辦理「作伙來聽拉力歐失智友善社區GO」活動，邀請正聲廣播公司雲林台團隊生動演出廣播實境秀，藉由call-in節目的表演，帶民眾重返過去的純樸年代，一起回味過去，感受簡單的幸福。

「拉力歐」即為今日活動表演中透過寓教於樂帶入失智症的10大警訊、預防失智症的「趨吉避凶」口訣，以及如何在社區幫助疑似失智患者的方法；現場也邀請到在地優秀店家與協助單位，參與活動，熱情設立攤位，吃喝玩樂一把抓；還有失智症AI檢測站等衛教攤位；有聽黑膠猜老歌、有獎徵答等鼓勵民眾參與。

▲「作伙來聽拉力歐失智友善社區GO」活動，邀請廣播公司團隊生動演出廣播實境秀，藉由call-in節目的表演，帶民眾一起回味過去，感受簡單的幸福。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

衛生局長曾春美表示，在這快速變遷的世代中，雲林縣邁入超高齡社會，根據戶政系統統計水林鄉至今年8月總人口共2萬2915人，其中65 歲以上人口6202人，約占總人口的27%，老年人口比位居全縣第一，提醒民眾失智症十大警訊以及如何預防失智症措施，應多動腦、控制血壓及血糖、戒菸、養成良好運動及控制體重、保護聽力、預防及控制憂鬱，多參與社交活動等，降低失智症風險。

曾春美指出，為推動失智友善社區，辦理本次活動，結合親切的拉力歐call-in節目實境秀，讓民眾更認識失智友善社區四大元素-友善居民、友善組織、友善環境與社會參與識能，幫助了解失智症之具體行為，並用理解與包容讓失智者得到支持與關懷，放心、安心的走入社區，參與活動與生活。

同時引導民眾了解失智症並非正常的老化現象，而是腦部病變疾病。一起預防、認識失智症，會中並頒發失智友善志工及組織的獎項，藉由社區在地友善種子傳播失智友善社區理念，連結友善組織形成失智友善社區網絡，創造在地失智友善社區生活型態。衛生局將持續舉辦相關活動，為雲林縣的長者打造更加友善、健康的環境，讓每位長者都能夠擁有更高品質的晚年生活。

▲「作伙來聽拉力歐失智友善社區GO」活動，邀請廣播公司團隊生動演出廣播實境秀，藉由call-in節目的表演，帶民眾一起回味過去，感受簡單的幸福。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲活動讓民眾更認識失智友善社區四大元素，幫助了解失智症之具體行為。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

 

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