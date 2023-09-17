首位在地出身之首長　徐世英接任雲林郵局局長

▲中華郵政股份有限公司協理陳棟梁監交，原任局長張素貞將印信交給新任局長徐世英。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林郵局新任局長由本局副局長徐世英接任，交接典禮訂於本月14日舉行，由中華郵政股份有限公司協理陳棟梁監交，原任局長張素貞將印信交給新任局長徐世英，新任局長接篆即行視事。

新任局長徐世英於1987年入局服務，歷任雲林郵局營業行銷科科長、斗南郵局、北港郵局及斗六西平路郵局經理、總公司稽核處彰化稽核段稽核、雲林郵局副局長等職務，徐世英局長為自2001年7月1日改制雲林郵局以來，第1位在地出身之首長，經歷完整、歷練豐富，熟稔各項郵政業務並具管理長才。

徐世英表示：身處一個不斷發展的時代，數位金融正日益崛起，除承諾提供廣泛且優質的郵儲壽險服務，更堅持法律合規和內控，致力於提供民眾可以信賴的服務，同時保護郵局客戶的權益。持續秉持郵政的核心價值觀：以客戶為尊，提供誠信高效的服務。

此外，雲林郵局將積極致力於營造一個愉快的工作環境，不僅包括硬體設施的改善，還包括管理層面的提升。盼創造一個快樂的職場，透過快樂的員工，我們可以提供愉悅的服務，讓客戶真實地體驗到這份喜悅，也深信與社區緊密結合非常重要，努力讓郵局服務融入民眾的日常生活，秉持「榮譽、責任、承諾」的信念。

雲林郵局身處農業大縣持續推廣雲林特有的農產品，如斗六文旦和水林地瓜等，並提供高品質的郵政服務，以方便農民的寄件，實現雙贏局面。同時，我們積極參與各項公益活動，特別關懷獨居長者，回饋社會的服務精神，履行企業社會責任，以實現ESG（環境、社會、公司治理）的企業永續經營目標。