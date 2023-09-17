超商購物逛一半突倒地　警急叩救護車救回中風男

▲雲林一名男子在超商中突然倒地嚇壞旁人，警員發現男子有中風徵兆，迅速協助送醫救回一命。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林元長鄉一家超商內日前發生一名男子於超商購物逛到一半突然軟腳倒地，嚇壞現場民眾及店員，虎尾警分局元長分駐所巡佐吳坤敏、警員李行哲接獲民眾報案趕往現場，發現倒地男子疑似有中風徵兆，立即通知救護車到場協助渠送醫，所幸民眾及時報案且送醫過程順利，向死神搶命成功。

虎尾警分局指出，身體突發不適倒地的劉姓男子為南投人，目前在元長鄉從事農藥代噴工作，當天中午前往超商購物消費時，身體右半側突然發麻且手腳無力，一陣昏眩後隨即失去平衡倒臥在超商內，超商店員見狀趕緊報案請求警方協助。

元長分駐所巡佐吳坤敏、警員李行哲2人到場發現劉男已意識不清、嘴角歪斜且全身無力，初步研判為中風症狀，立即通知救護車到場將渠送往北港媽祖醫院醫治，把握黃金救援時間，並聯繫其家屬前往醫院陪同就診，所幸劉男送醫後已恢復意識且復原情況良好，才避免了一場危險。

虎尾警分局表示，民眾可以透過「微笑、舉手、說你好」這3種方式，辨認自己或身旁的人是否有中風的跡象，「微笑」的時候，觀察臉部表情是否有不對稱或是出現嘴角歪斜現象，「舉手」雙手伸直時，觀察是否有一隻手會無力下垂，「說你好」時沒辦法講得很清楚，若有發現任一情形，請記下發病時間並儘速撥打119前往醫院治療，把握搶救黃金時間。

▲雲林一名男子在超商中突然倒地嚇壞旁人，警員發現男子有中風徵兆，迅速協助送醫救回一命。（圖／記者蔡佩旻翻攝）