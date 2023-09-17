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「外國網友」話術讓她暈船　雲林女兩度匯款都被攔

▲警方仔細告知女子假交友詐騙集團之手法，讓女子這才恍然大悟，打消匯款的念頭。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲警方仔細告知女子假交友詐騙集團之手法，讓女子這才恍然大悟，打消匯款的念頭。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林斗警六分局持續落實執行宣導識詐、阻詐勤務，榴中派出所於日前接獲轄內郵局通報，稱有民眾疑似遭詐欲匯款，請警方到場協助攔阻，由警員高宏昌與鄧世昌獲報後立即前往查處，發現係一名女子遇到假交友詐騙誤信對方的話術，正準備匯款新台幣8萬元於對方所指定帳戶，員警當場破解詐術，成功攔阻女子遭詐。

警方指出，受騙女子在LINE通訊軟體認識一名外國網友，該名網友每日與女子寒暄問暖，博得女子好感，日前稱要送一個禮物給該女子，惟要女子先匯款運費及手續費，才能讓包裹寄到台灣，同時要女子不能將事情透露給其他家人或朋友。女子對網友說詞深信不疑，便急忙到郵局準備匯款。

眼尖的郵局行員發現這名女子在前一天也至郵局要匯款，可當時已勸阻過女子不可貿然匯款至不明帳戶，沒想到女子隔日仍堅持要匯款8萬元，屢勸不聽下立即通知經理及通報警方到場共同阻止女子匯款。

榴中派出所員警到場後，見女子神色緊張，即先行安撫女子放心，並表示警方是來幫助女子確認匯款帳戶是否有問題，女子這才卸下心防並告知員警事情經過，警方聽聞後便告知女子這是假交友詐騙集團之手法，並舉出多樣類似受騙案例，這才讓女子恍然大悟，打消匯款的念頭。

斗六警分局分局長黃念生提醒民眾，網路交友務必小心，不要一時為愛沖昏頭，只要聊天內容涉及匯款就應該多加查證，若有任何疑問均可尋求警方協助或撥打165反詐騙專線求證，以免辛苦錢落入非法人士手中。

▲警方仔細告知女子假交友詐騙集團之手法，讓女子這才恍然大悟，打消匯款的念頭。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲榴中派出所警員高宏昌與鄧世昌獲報有人疑遭詐騙後立即前往查處，員警當場破解詐術成功攔阻女子遭詐。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

 


►聽Podcast #我在案發現場

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