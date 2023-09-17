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奪國際IAA繆思女神雙銀獎　雲林國際偶戲節電音派對9／29登場

▲「雲林國際偶戲節」開幕音樂會，2020年「男神時代」、2022年「轟動武林之誰是正英雄」，兩場皆榮獲2023年美國繆思設計大獎現場表演類銀獎。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲「雲林國際偶戲節」開幕音樂會，2020年「男神時代」、2022年「轟動武林之誰是正英雄」，兩場皆榮獲2023年美國繆思設計大獎現場表演類銀獎。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林有布袋戲故鄉之美譽，「雲林國際偶戲節」在縣政府攜手金光、霹靂兩大布袋戲龍頭規劃之開幕音樂會－2020年「男神時代」，以及2022年「轟動武林之誰是正英雄」，兩場年度音樂盛會，皆榮獲2023年美國繆思設計大獎（IAA MUSE CREATIVE AWARDS）Event-Live Show（現場表演類）的銀獎，成功讓世界看見雲林。

雲林縣政府近年來著力在翻轉雲林國際偶戲節，與年輕人靠近，除了在主視覺上著墨，屢得國際大獎外，今再傳捷報，在活動項目內容也獲得國際獎項的肯定。雲林縣長張麗善表示，近幾年在文化觀光處處長陳璧君的策劃與帶領下，儼然成為雲林最具指標性的文化慶典活動。

回顧2020年偶戲節開幕音樂會以男神時代為主題，集結布袋戲國寶大師黃俊雄、黃文澤、黃立綱同台歷史畫面，及聚集各經典布袋戲角色，打造布袋戲前所未有的舞台劇。2022年又以「轟動武林之誰是正英雄」為主題，以樂曲出發，串接霹靂世界不同時期的音樂，打造一場轟動武林的時空穿越盛會，令戲迷回味不已。

▲「雲林國際偶戲節」開幕音樂會，2020年「男神時代」、2022年「轟動武林之誰是正英雄」，兩場皆榮獲2023年美國繆思設計大獎現場表演類銀獎。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲「雲林國際偶戲節」開幕音樂會，2020年「男神時代」、2022年「轟動武林之誰是正英雄」，兩場皆榮獲2023年美國繆思設計大獎現場表演類銀獎。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

文觀處處長陳璧君表示，新冠疫情期間辦理大型活動很有挑戰性，但近年為了讓雲林國際偶戲節與年輕人靠攏，做了不少改變，其中最有挑戰的就是擴大辦理開幕音樂會，將傳統文化結合當代藝術、運用創新的表演模式推廣，讓更多年輕世代透過這場盛會深入認識偶戲文化、進而願意投入這項產業，也讓雲林的文化軟實力在接連的獎項肯定下，一舉躍上國際舞台。

今年可謂是豐收的一年，截至目前為止這也是文觀處第17、18座國際獎項肯定。其中雲林國際偶戲節共獲得德國IF設計獎與「4銀1銅」等6座國際獎座，分別在2020年主視覺獲《Shopping Design》Taiwan Design BEST 100-年度設計獎；2021年主視覺和CF共得金點設計獎標章、第16屆IDA銀獎、青銅獎、德國IF設計獎、2023年美國泰利獎The Telly Awards銀獎。

文觀處表示，緊接著將登場的2023雲林國際偶戲節開幕音樂會，將於9月29日晚上19時30分於高鐵特定區-體育場用地盛大展開，此次霹靂國際多媒體與「台灣電音教父DJ@llen」攜手合作，將霹靂金曲重新編輯為電音版，並結合操偶、口白、武術表演等多項演出元素，串聯出聲光效果十足的電音派對，當天也將邀集來自北中南的霹靂歌手齊聚一堂，精采炫目的演出內容將讓戲迷們嗨翻一整晚。

▲「雲林國際偶戲節」開幕音樂會，2020年「男神時代」、2022年「轟動武林之誰是正英雄」，兩場皆榮獲2023年美國繆思設計大獎現場表演類銀獎。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲「雲林國際偶戲節」開幕音樂會，2020年「男神時代」、2022年「轟動武林之誰是正英雄」，兩場皆榮獲2023年美國繆思設計大獎現場表演類銀獎。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

 


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