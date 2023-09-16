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古蹟成蚊子館不是最慘！國父史蹟館滿地老鼠屎　文化局允7天內改善

▲▼國父史蹟館保存狀況不佳，硬體損壞外還滿地老鼠屎。（圖／台北市議員許家蓓研究室提供）

▲國父史蹟館保存狀況不佳，硬體損壞外還滿地老鼠屎。（圖／台北市議員許家蓓研究室提供，下同）

記者陳家祥／台北報導

9月16、17日是全國古蹟日，但民進黨議員許家蓓發現，原名「梅屋敷」的北市歷史建築「國父史蹟館」管理維護不當，除了滅火器過期外，館舍內拉門門栓損壞掉落、拉門引手遭挖除，甚至地板還可見大量老鼠糞便，亟需改善。對此，北市公園處回應，門栓五金料件已復原；文化局則承諾，會在1周內改善維管。

位於中山北路、台北火車站東門前方的「國父史蹟館」，在2007年登錄為歷史建築，管理維護單位為台北市政府公園處，原為日據時期日本人經營的「梅屋敷」旅館接應室，另因孫中山先生1913年來台曾住過此旅館，故現況於逸仙公園內，做為史蹟館使用。

▲▼國父史蹟館保存狀況不佳，硬體損壞外還滿地老鼠屎。（圖／台北市議員許家蓓研究室提供）

許家蓓接獲陳情指出，國父史蹟館保存狀況問題連連，不僅入口處的滅火器過期，館內維護管理不佳，包括館舍內拉門門栓已損壞掉落、五金拉門引手遭挖除、破損的玻璃竟僅以膠帶黏貼，甚至地板可見大量老鼠糞便。許家蓓質疑，公園處對於該館最基本的管理維護都有所欠缺，而文化局身為文資主管機關亦督導不周，難道這就是台北市政府對待文化資產的態度？

許家蓓認為，賦予舊建築文化資產身分並予以保存，其內涵及目的之一在於反映過往歷史與普世價值，所以硬體面的保存只是基本功，除了物質面的保存之外，其背後所代表的歷史、真實性、普世價值也同等重要。

「但綜觀目前梅屋敷的保存狀況，不僅硬體管理維護不當，靜態展示內容也有所欠缺。」許家蓓說，公園處和文化局必須積極改善，莫讓民眾認為台北市政府沒有積極維管歷史建築，甚至在古蹟日當眾出糗。

▲▼國父史蹟館保存狀況不佳，硬體損壞外還滿地老鼠屎。（圖／台北市議員許家蓓研究室提供）

此外，許家蓓還接獲台北教育大學蕭文杰老師反映，位在北投的歷史建築「七虎籃球場」雜草叢生，管理維護顯然螺絲鬆。她說，可以理解管理維護是大工程並不容易，但這不該成為讓文資破敗的理由，呼籲文化局於全國古蹟日前，要求北市境內各文化資產管理機關檢視其維管狀況，若狀況不佳必須要求限期改善。

對此，文化局回應，「國父史蹟館」是公園處管理的文化資產，文化局會定期邀請文資委員到台北市文化資產做管理維護的會勘，去年底曾會勘，當時會勘狀況還不錯，後續會在一週內邀集文資委員到場會勘，看管理維護有無新狀況，如破損髒亂等，並會透過文資委員的意見，針對文化資產管理上進行要求改善。

公園處則說，9月14日現場檢視國父史蹟館，館舍門栓五金料件均已復原，地板並未見老鼠糞便，建物底部構件已經清除，已督促清潔人員再加強打掃館舍環境。史蹟館屬歷史建物，館內設施修復需專業意見，有關破損窗戶修繕項目，文化局將於9月21日邀請學者專家會同公園處現場勘查，俟當日結論配合辦理修繕。

至於「七虎籃球場」部分，文化局也回應，今年府級很關心，先前透過府級協調下，去年修過修復再利用計畫，由新工處進行修復工程，後續新工處會在今年底會完成發包，明年快速進入規劃設計及施工階段，包含看台設施、周邊鄰里公園、綠色植栽等都會整體做改善，未來此地會有明顯改善及進入設計規畫施工的進度。

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