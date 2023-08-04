強颱剛走豪雨又至　台南文化局加速風災復原進度加強卡努防災

▲颱風杜蘇芮因風雨過大，台南多處古蹟、歷史建築與場館園區傳出大小不等災情，經過文化局全力搶修，目前各場館園區皆已恢復營運。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

4年來最接近台灣的颱風杜蘇芮，為台灣中南部帶來嚴重災損，雖事前已全力預防，但因風雨過大，多處古蹟、歷史建築與場館園區傳出大小不等災情，經過全力搶修，目前各場館園區皆已恢復營運。

文化局指出，因氣象預報卡努颱風又將帶來豪雨，文化局加緊包括歸仁文化中心防水，以及水道博物館樹木復原工作，同時檢視容易積淹水場域，希望順利度過這次挑戰。

文化局統計，杜蘇芮颱風造成各園區上百棵樹木傾倒，包括國定古蹟五妃廟內的珍貴金龜樹也傾倒受損，安平東興洋行旁台鹽日式宿舍圍牆也不敵強風襲擊倒塌，經過工作人員全力搶修，目前皆已排除，正常開園。

但山上花園水道博物館，因為樹木傾倒數量高達70棵，數量眾多：已經有25年歷史的歸仁文化中心因建物老舊及防水工程劣化，又逢強降雨排水不及導致演藝廳漏水嚴重，雖然經過評估已經開放，但雖然施工團隊全力搶修，目前仍持續進行工程。

市長黃偉哲特別關切復原進度；文化局指出，歸仁文化中心建築物已有25年的歴史，外牆或屋頂結構都有龜裂及防水工程劣化的現象，加上新舊建築銜接後的防水處理有相當難度，因此才在遭遇瞬間強降雨時，出現漏水問題，已經要求營造廠先進行裂縫處矽力康補強、落水孔清潔及門檔增設等作業，鋼構廠商接續進場施作排水改善，盡最大努力改善問題。