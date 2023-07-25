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未雨綢繆文化局全面動員防颱　打卡熱點「台江阿嬤」暫停見客

▲台南市文化局眾多場館也趕在颱風來襲前，加強防颱措施，打卡熱點「台江阿嬤」將圍起封鎖線，提醒民眾颱風期間千萬不要輕易涉險。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市文化局眾多場館也趕在颱風來襲前，加強防颱措施，打卡熱點「台江阿嬤」將圍起封鎖線，提醒民眾颱風期間千萬不要輕易涉險。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

杜蘇芮颱風即將來襲，由於強度逐漸擴大，且預期將對台灣南部造成嚴重影響，市府繃緊神經，台南市文化局眾多場館也趕在颱風來襲前，加強防颱措施，考量到安全，廣受歡迎討論的「開江紀」位於海濱，將全面暫停開放，打卡熱點「台江阿嬤」將圍起封鎖線，提醒民眾颱風期間千萬不要輕易涉險。

▲台南市文化局眾多場館也趕在颱風來襲前，加強防颱措施，打卡熱點「台江阿嬤」將圍起封鎖線，提醒民眾颱風期間千萬不要輕易涉險。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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因應颱風來襲，黃偉哲市長要求各局處全面動起來，多一分防備、少一分災害；其中，文化局因為展館園區眾多，且遍布全市，不少位於展館更擁有寬廣的戶外空間及樹木，為避免強風豪雨將樹木吹倒，甚至影響結構，各園區從前幾天就開始加固淺根植栽，修剪樹幅。

▲台南市文化局眾多場館也趕在颱風來襲前，加強防颱措施，打卡熱點「台江阿嬤」將圍起封鎖線，提醒民眾颱風期間千萬不要輕易涉險。（圖／記者林悅翻攝，下同）

此外，不少建築天溝及排水陰溝也常因阻塞影響排水，造成積淹水，也是重點清理區域，工作人員趕在颱風倒數階段加強整理，避免因為排水不良影響建築甚至展場。

▲台南市文化局眾多場館也趕在颱風來襲前，加強防颱措施，打卡熱點「台江阿嬤」將圍起封鎖線，提醒民眾颱風期間千萬不要輕易涉險。（圖／記者林悅翻攝，下同）

為慶祝台江建庄2百年，舉辦的「開江紀」裝置藝術展暨「棲身的港灣」十六寮民眾共創計畫成果展，展出以來引起熱烈迴響，尤其是位於四草大橋下的「台江阿嬤」，以及府城天險旁「美麗的蛻變」等作品，更成為打卡熱點，但因為這些展示都位於海濱，文化局除了派員加固以外，也拉起封鎖線，做好應變準備。

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