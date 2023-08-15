　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

鼓勵民眾走入實體書店　台南文化局推「名人帶路─踅冊店、買好書」

▲政大書城確定繼續營運，台南市文化局以實際動作支持，調整以往圖書館委託代理商訂書模式，改以小額採購方式向不同實體書店購買新書，以提供給讀者更多元的選擇。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲政大書城確定繼續營運，台南市文化局以實際動作支持，調整以往圖書館委託代理商訂書模式，改以小額採購方式向不同實體書店購買新書，以提供給讀者更多元的選擇。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

政大書城確定繼續營運，關心的市民一致叫好，但實體書面在商業機制下，面臨的經營問題仍需繼續努力，台南市文化局以實際動作支持，調整以往圖書館委託代理商訂書模式，改以小額採購方式向不同實體書店購買新書，以提供給讀者更多元的選擇。

▲政大書城確定繼續營運，台南市文化局以實際動作支持，調整以往圖書館委託代理商訂書模式，改以小額採購方式向不同實體書店購買新書，以提供給讀者更多元的選擇。（圖／記者林東良翻攝，下同）

首批向政大書城採購的60多本的新書，已經熱騰騰在新總圖上架囉!閱讀本月指定新書，到南市圖FB粉絲專頁留言閱讀心得及與新書的合照，就有機會拿到價值300元的圖書兌換券。

市長黃偉哲重視政大書城營運，14日在確定將繼續營運後，除透過臉書表達欣慰支持，也強調將採取更多行動，例如在藏書購置，或出版事業、活動舉辦上給予支持；文化局也在8月初，就推動「名人帶路─踅冊店、買好書」活動，每月以小額採購方式不但可向不同實體書店購買新書，以行動支持業者，委請知名作家謝金魚走訪政大書城推薦採購的新書，經過編目加工作業，不到2個星期就完成圖書上架。

▲政大書城確定繼續營運，台南市文化局以實際動作支持，調整以往圖書館委託代理商訂書模式，改以小額採購方式向不同實體書店購買新書，以提供給讀者更多元的選擇。（圖／記者林東良翻攝，下同）

文化局指出，以往圖書館採購大批圖書係經由公開招標委託代理商下訂圖書，作業時程約需2個月，才能入館供民眾借閱。「名人帶路─踅冊店、買好書」活動，每月以小額採購方式不但可向不同實體書店購買新書，以行動支持業者，還可縮短新書上架時間，提供給讀者更多元的選擇。

▲政大書城確定繼續營運，台南市文化局以實際動作支持，調整以往圖書館委託代理商訂書模式，改以小額採購方式向不同實體書店購買新書，以提供給讀者更多元的選擇。（圖／記者林東良翻攝，下同）

為了鼓勵參與，即日起，凡到台南政大書城購買謝金魚老師推薦的《囍事台灣》、《幌馬車之歌》、《女性的世界史：理解性別意識與歷史變遷，開啟性別史的新視野》、《海風下》及《銀河鐵道之夜：照亮徬徨人心的永恆曙光，宮澤賢治經典短篇集》的任一本，將再額外獲得圖書館文創L夾1份，數量有限，送完為止。

ET快訊
又要下雨了！降雨最猛時段出爐
快訊／秀泰影城開槓台鋁！發律師函提3聲明
快訊／國道3號「7車撞一團」！
「大象村長」出殯　大雨中千人落淚送行
奪金國手「心血管病變」猝逝！醫曝7前兆：很多人無症狀
師雙腿夾頭「多次重摔」！2歲童頭瘀血滿身傷痕

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

蜂蜜品質評鑑荔枝蜜特等獎三連霸　中寮蜂國蜂蜜莊園門市開幕

專業能力再提升　南消一大隊辦理防火管理宣導聯合講習

連續7年0失竊！斗六警「護柚專案」啟動　成立群組即時守護文旦

愛國蒲部落洗臉傳說躍上大舞台　週六台東藝文中心登場

為雇主留才！勞動部中高齡專法　助屆退勞工規劃職涯方向

桃園公司登記女性負責人逾三成　「桃企女力獎」即起受理報名

台東2023長青嘉年華開跑　9／11開放縣民索票

鼓勵民眾走入實體書店　台南文化局推「名人帶路─踅冊店、買好書」

「柚愛香甜，情暖中秋」　黃偉哲邀請大家支持青農作公益

自主健康管理縮為5天　竹市衛生局提醒：遵守防疫規範

林智勝亂入李多慧背後應援　嗨跳《藍色狂潮》舞姿神同步

台中19歲情侶出遊「碳化雙亡」　女大生家屬淚盼：只是同名

張學友開唱一半「舊疾復發」突跌倒　曝「登台前半小時就頭暈」堅持開唱！

警犬福星定格盯「鏡中狗」　八字皺眉：被自己帥暈了

DJ Soda當眾遭多人集體襲胸　影片曝光網友氣瘋：是犯罪

大武崙女童溺水影片曝光　險滅頂...獲救住院觀察中

貓咪軟爛掛浴室置物架上　肥肚腩溢出！媽：吊豬肉

外籍醉男嫌台廟門髒狂擦　百年古蹟慘「掉漆變白」

高虹安詐領助理費遭起訴貪汙　質疑時間太巧：才移送林智堅

超塞乃！橘貓翻肚躺爸身上任摸 呼嚕聲強力放送網羨慕：炫耀文

蜂蜜品質評鑑荔枝蜜特等獎三連霸　中寮蜂國蜂蜜莊園門市開幕

專業能力再提升　南消一大隊辦理防火管理宣導聯合講習

連續7年0失竊！斗六警「護柚專案」啟動　成立群組即時守護文旦

愛國蒲部落洗臉傳說躍上大舞台　週六台東藝文中心登場

為雇主留才！勞動部中高齡專法　助屆退勞工規劃職涯方向

桃園公司登記女性負責人逾三成　「桃企女力獎」即起受理報名

台東2023長青嘉年華開跑　9／11開放縣民索票

鼓勵民眾走入實體書店　台南文化局推「名人帶路─踅冊店、買好書」

「柚愛香甜，情暖中秋」　黃偉哲邀請大家支持青農作公益

自主健康管理縮為5天　竹市衛生局提醒：遵守防疫規範

《機戰傭兵6》公布硬體需求　Intel顯卡Arc A750、A770名列其中

創15兆收益！年輕人「放棄求職」...轉當直播主　3年增123萬人

不只要煮爛！林柏宏再發明「火鍋新吃法」　拍桌霸氣喊：芋頭不能輸

蜂蜜品質評鑑荔枝蜜特等獎三連霸　中寮蜂國蜂蜜莊園門市開幕

緬甸玉石礦場坍方　至少36人「被捲入湖中」找不到屍體

全壘打黃金交叉？劉基鴻、吉力吉撈：我們會一起變好

實現小朋友「我要吃爭鮮」願望　1小時壽司吃到飽公司全買單

瓊斯盃險爆衝突大亂鬥　卡達、菲律賓主帥賽後這樣說

台南長榮中學實踐服務校訓　家長會包場支持公益電影

開車遭攔查是贓車　桃園男喊冤：我花錢買的...想節稅下場慘

阿金躺媽懷裡「吐舌白眼」　主人含淚道別下秒神反轉

地方熱門新聞

奇景！大排水溝變一片森林公園

保齡球奪金猝死　國手身分曝光！

花蓮2民眾未禮讓行人挨罰不理　遭扣薪凍結資產

花蓮月洞蝙蝠調查 冬季聚集高峰可達近2000隻

車停世客博停車場　網友曝：玻璃被砸包被偷

台南牛肉麵老店捐贈消防局災情勘查車3輛

茶葉店竟研發出「混和蛋」

嘉義市崇文國小地下停車場開挖

金山甘藷王揭曉　冠軍「和水梨一樣甜」

重啟花東快評估　初步規劃全長173.7公里

台東最美星空音樂會　邀請人氣樂團+在地好聲音

曾尹儷接受民眾黨徵召出戰立委

嘉義檳榔攤恐怖車禍 　路人合力搬車救女

港星民眾卡努風災受困　警消先後救出

更多熱門

相關新聞

台南某幼兒園不當管教　惡師扯童摔地

台南某幼兒園不當管教　惡師扯童摔地

台南市1所幼兒園傳出疑似不當管教，台南市議員王家貞偕同全國幼教產業工會，共同揭露這發去年發生的不當管教案，並出示監視畫面，影像中，老師將一名4歲女童猛扯摔地，弱小的女童疑驚嚇呆坐地上，該名老師完全沒有理會，幾秒後才由另一位老師扶起。

台南新市華山「點燈送愛」

台南新市華山「點燈送愛」

邊泡澡邊看海！要價2.5億　全台第一間遊艇別墅開箱

邊泡澡邊看海！要價2.5億　全台第一間遊艇別墅開箱

台南某科技公司氟氣外洩　疏散363人

台南某科技公司氟氣外洩　疏散363人

參加暑期營隊男童遭灼傷「皮掉下來」！80學員驚逃

參加暑期營隊男童遭灼傷「皮掉下來」！80學員驚逃

關鍵字：

實體書店台南文化局好書

讀者迴響

熱門新聞

快訊／賀一航兒子曾治豪結婚了！

錫蘭宣布離開台灣！居住半年認：我不適合這裡

明晚鬼門開！4生肖「財運旺翻30天」

4種血型智商排行榜　第1名雙重優勢

DJ SODA崩潰再控「她用力揉捏我的右胸」！

食藥署公布用藥稽查！家樂福、大潤發都中鏢

即／出國奪好成績要返台　國手飛機上驟逝

他轟高鐵開始台鐵化！一票人認同：該漲價

最美英文老師轉型當藝人！「拍片教髒話」遭開除

5縣市大雨！要降溫了　明起全台連下3天

東澳隧道5車連撞釀3傷　延至下午3時搶通

鬼門開4生肖易被「抓交替」　做1事躲好兄弟

有買1送1！麥當勞超殺優惠券爽吃35天

高虹安遭訴　律師喊「公衛文很勇敢」

今天鬼門開「4生肖連旺30天」：大發正財！

更多

最夯影音

更多
林智勝亂入李多慧背後應援　嗨跳《藍色狂潮》舞姿神同步

林智勝亂入李多慧背後應援　嗨跳《藍色狂潮》舞姿神同步
台中19歲情侶出遊「碳化雙亡」　女大生家屬淚盼：只是同名

台中19歲情侶出遊「碳化雙亡」　女大生家屬淚盼：只是同名

張學友開唱一半「舊疾復發」突跌倒　曝「登台前半小時就頭暈」堅持開唱！

張學友開唱一半「舊疾復發」突跌倒　曝「登台前半小時就頭暈」堅持開唱！

警犬福星定格盯「鏡中狗」　八字皺眉：被自己帥暈了

警犬福星定格盯「鏡中狗」　八字皺眉：被自己帥暈了

DJ Soda當眾遭多人集體襲胸　影片曝光網友氣瘋：是犯罪

DJ Soda當眾遭多人集體襲胸　影片曝光網友氣瘋：是犯罪

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面