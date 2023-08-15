鼓勵民眾走入實體書店　台南文化局推「名人帶路─踅冊店、買好書」

▲政大書城確定繼續營運，台南市文化局以實際動作支持，調整以往圖書館委託代理商訂書模式，改以小額採購方式向不同實體書店購買新書，以提供給讀者更多元的選擇。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

政大書城確定繼續營運，關心的市民一致叫好，但實體書面在商業機制下，面臨的經營問題仍需繼續努力，台南市文化局以實際動作支持，調整以往圖書館委託代理商訂書模式，改以小額採購方式向不同實體書店購買新書，以提供給讀者更多元的選擇。

首批向政大書城採購的60多本的新書，已經熱騰騰在新總圖上架囉!閱讀本月指定新書，到南市圖FB粉絲專頁留言閱讀心得及與新書的合照，就有機會拿到價值300元的圖書兌換券。

市長黃偉哲重視政大書城營運，14日在確定將繼續營運後，除透過臉書表達欣慰支持，也強調將採取更多行動，例如在藏書購置，或出版事業、活動舉辦上給予支持；文化局也在8月初，就推動「名人帶路─踅冊店、買好書」活動，每月以小額採購方式不但可向不同實體書店購買新書，以行動支持業者，委請知名作家謝金魚走訪政大書城推薦採購的新書，經過編目加工作業，不到2個星期就完成圖書上架。

文化局指出，以往圖書館採購大批圖書係經由公開招標委託代理商下訂圖書，作業時程約需2個月，才能入館供民眾借閱。「名人帶路─踅冊店、買好書」活動，每月以小額採購方式不但可向不同實體書店購買新書，以行動支持業者，還可縮短新書上架時間，提供給讀者更多元的選擇。

為了鼓勵參與，即日起，凡到台南政大書城購買謝金魚老師推薦的《囍事台灣》、《幌馬車之歌》、《女性的世界史：理解性別意識與歷史變遷，開啟性別史的新視野》、《海風下》及《銀河鐵道之夜：照亮徬徨人心的永恆曙光，宮澤賢治經典短篇集》的任一本，將再額外獲得圖書館文創L夾1份，數量有限，送完為止。