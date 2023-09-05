▲新竹市新文化局長錢康明將離開市府團隊，由副局長李欣耀代理局長職務。（圖／翻攝自錢康明臉書）

記者邱晟軒／綜合報導

新竹市政府4日發布主管人事調整，除了民政處、城市行銷處一級主管異動，副市長蔡麗清、文化局長錢康明等人也將離開市府。對此，文化局長錢康明在人事令發佈後，於個人臉書留下「8字畢業感言」引發外界熱議。

新竹市府4日宣布數個局處一級主管人事異動，將於9月11日生效。市府表示，此次主管人事異動包括，副市長蔡麗清、文化局長錢康明盡心付出、貢獻所長後將離開市府團隊，副市長人選將擇日另行佈達，文化局則由副局長李欣耀代理局長職務，接續推行文化局業務。

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▲新竹市府主管人事調整，錢康明在臉書留在8字感言。（圖／翻攝自錢康明臉書）

人事令發佈後，錢康明昨天傍晚在個人臉書上寫下「全身而退 ‧ 安全下莊」的感言。貼文曝光後，立刻引發許多網友熱烈討論，紛紛留言表示「祝福您未來一切順利」、「來去匆匆！平安最重要」、「市民都有在看，有聽說您大大小小的藝文活動都會提早到場幫忙，結束後還待到最後跟民眾再見」、「辛苦了，局長」、「我們新竹還在水深火熱」。

據維基百科內容，錢康明1986年考取國立藝術學院即現今台北藝術大學戲劇科，在學期間就擔任華視電視劇編劇、國家劇院舞台劇演員、朱宗慶打擊樂團舞台執行。大二時第一次接觸兒童戲劇，也參與兒童劇團的幕後工作。

之後多從事與戲劇表演相關的工作，並創立藍天空劇團，並取得台東大學兒童文學研究所碩士，並在多所大學任教，也到中國推廣兒童文學與戲劇，曾任兩岸陽光故事家族協會副理事長、廈門市海滄區戲劇教育與教學顧問。更在2022年協助台灣民眾黨南屯區市議員候選人洪鑫任及新竹市長高虹安操刀競選主題曲，在表演藝術界頗具知名度。



