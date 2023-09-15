基隆碇內吊橋整修！多次流標9／15開工　預計明年2月前完工

▲基隆市暖暖區「碇內吊橋」。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市暖暖區碇內一帶橫跨基隆河的碇內吊橋，2022年因垂直吊索斷裂封閉，事後勘查發現多處結構受損，再使用恐有危險，故先行封閉。但因吊橋施工難度較高，多次招標均流標，直到今年8月才順利發包。今（15日）開工整修，預計在明年2月前完工開放，讓基隆河兩岸自行車道可以串連。由於最近工安事件頻傳，多位市議員也要求市府需做容留人數管制。

工務處表示，碇內吊橋於2009年11月23日竣工，迄今橋齡已達14年，吊橋橋長98公尺、塔高15公尺，施工上有其風險與困難度，修復工程將進行全橋96條垂直吊索更新、48處斜拉桿更新、192公尺欄杆扶手更新及全橋鋼構油漆668.45平方公尺。

▲基隆多位市議員也要求市府需做容留人數管制。

為讓當地民眾了解進度，工務處今天開工同時，也到現場與當地議員及散步的民眾進行工程內容說明，並針對議員們所提醒的事項，包含工期掌控、職安確保、自行車管控模式、乃至於全基隆的橋梁如何在未來進行更縝密的巡查管理等議題，進行了意見交換。

工務處表示，後續也將與施工廠商共同協力，讓本修復工程能如期如質完工，也讓基隆河畔自行車散步道能夠更為便捷。