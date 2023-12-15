基隆滷肉飯王者爭霸！民眾打卡美食照「週週抽百元」高票人氣店家獲獎金1萬元

▲2023基隆滷肉飯王者爭霸，社群打卡週週抽超商活動禮券。（圖／基隆市政府提供）

地方中心／綜合報導

112年12月1日盛大開跑的「基隆滷肉飯王者爭霸」活動，高達40家基隆市知名滷肉飯店家響應，攜手推出多項優惠活動，目的在於吸引民眾到基隆市一嚐古早味美食。基隆市政府觀光及城市行銷處代理處長郭憲平表示，滷肉飯是台灣的招牌小吃，更是基隆最著名且最能代表庶民美食的菜色，早在舉辦活動之前，基隆市滷肉飯就享有盛名。熱情歡迎國內外愛吃滷肉飯的民眾蒞臨基隆，一起大啖庶民國飯，感受我們心中最日常卻無法取代的好滋味！

▲2023基隆滷肉飯王者爭霸。基隆市長謝國樑（中）、副市長邱佩琳（右）。（圖／資料照，記者郭世賢攝）

到「基隆滷肉飯王者爭霸」活動網站就能看到豐富的資訊，包含同步Google Map的店家地圖，分行政區的搜尋方式，讓民眾能便利根據基隆遊程尋找活動推薦、配合提供消費優惠的滷肉飯店家。此外，活動更推出「社群打卡週週抽」任務，鼓勵民眾拍照分享實際走訪所吃的基隆滷肉飯美食照，上傳至FB並標記#基隆滷肉飯王者爭霸、@寫出店家名稱，最後將FB名稱回填至活動網站，每週將抽出百元超商禮券得獎者！活動結束之際，打卡店家數最多的前10名民眾，將獲頒限量製作的滷肉飯王者紀念湯匙餐具組，成為活動的榮耀王者！

▲FB掀起基隆滷肉飯打卡熱潮，搶抽百元超商禮物卡。（圖／基隆市政府提供）

隨著活動掀起「到基隆品嚐滷肉飯」熱潮，「基隆滷肉飯王者爭霸」也歡迎民眾推薦私藏店家名單，並進行公開人氣票選，最終前五名高票的店家最後可獲得基隆市政府所頒發的認證獎牌與豐厚獎金1萬元台幣。誠摯邀請所有喜愛基隆、到基隆觀光的朋友一同共襄盛舉，品嚐美味滷肉飯的同時，一起體驗基隆的城市魅力。

欲了解更多活動詳情請參閱活動網頁，讓我們一同參與「基隆滷肉飯王者爭霸」，享受美食之旅，感受雨都海派台味的魅力！

參加店家人氣票選活動，前五家高票店家獲1萬元獎金►►► 基隆滷肉飯王者爭霸投票專區

參加社群打卡週週抽百元，跟著以下步驟這樣做 ►►► 「基隆滷肉飯王者爭霸」活動網站

● 活動時間：2023/12/1 (五) 至2024/01/15(一)

● 活動方式：

1. 上傳基隆滷肉飯照片至FB並設為公開，加上 #基隆滷肉飯王者爭霸，並 @店家名稱

2. 至活動官網社群打卡區域回填FB帳號名稱

※不限每週店家打卡數，發佈越多則中獎機率越高

※凡位於基隆有販售滷肉飯店家皆可打卡

●獎品內容：

1. 週週抽超商禮物卡100元 (每週抽10名)

2. 2024/01/15前累積打卡數最多民眾，可獲得限量滷肉飯王者金湯匙餐具組(10名)

●中獎公布：

1. 週週抽超商禮物卡：12/12起，每週二於活動官網公布中獎名單

2. 2024/01/19 (五) 前，於活動官網公布得獎名單