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基隆市府表揚績優長照人員　副市長邱佩琳感謝用心投入

▲基隆市府表揚績優長照人員　副市長邱佩琳感謝用心投入。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市府表揚績優長照人員，副市長邱佩琳感謝用心投入。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

為肯定長照服務人員服務績效及工作辛勞，基隆市政府於今（15日）在基隆彭園會館辦理「112年長照服務績優人員表揚活動」，由副市長邱佩琳自親頒獎給今年的得獎者，包含4名專業服務獎、10名服務模範獎、3名失智體系服務模範獎、3名長照好友獎，共計20名獲獎者，感謝他們對長照的用心投入，使本市失能長輩得到妥適照顧，於此同時也改善家庭的照顧生活品質。

特別出席活動給予得獎者勉勵的副市長邱佩琳也說，她的母親也高齡86歲了，每周會抽空陪伴母親，更加體會在陪伴長輩的過程中需要非常多的耐心，尤其今日獲獎的長照人員在照顧長照使用者的過程還能獲得家屬肯定，一定是有很大慈悲心，因為有長照人員的付出，才能讓我們社會這麼溫暖，今日的頒獎典禮如同長照界的金鐘獎一般，特別代表基隆市政府來感謝所有的長照人員。

▲基隆市府表揚績優長照人員　副市長邱佩琳感謝用心投入。（圖／記者郭世賢翻攝）

基隆市社會處長楊玉欣表示，非常感恩所有長照人員肩負如此重要的工作，針對照顧失能者的利他、尊重、同理心、照顧專業的敏感度、社安網的通報、熱心、積極，陪伴失能者的生命及家庭走過人生的路，感謝每一位得獎者在居家服務、日照服務、失智據點、住宿式長照機構、長期照顧管理中心服務與付出。

獲獎者背後都有著溫馨感人的小故事，例如沈平昇運用哈姆立克法搶救噎住之長輩，迅速的處理方式有賴平日的訓練及敏銳的觀察力；黃桂珠鼓勵長輩踴躍參加活動，使長輩從剛來到機構的徬徨到後來踴躍參加活動，更成為大家心中的模範生；黃煥堂更是無畏颳風下雨、個案居住樓層，堅守岡位將每一個便當送達長輩手上；楊正雄尋訪地方慈善機關協助關懷洗腎個案，讓交通接送不僅僅是司機與乘客的關係，更多了社會的溫暖關懷。

【獲獎名單】

一、專業服務獎4名
黃桂珠（基隆市私立松齡社區長照機構）、洪淑萍（長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院附設基隆居家護理所）、陳誱蔆（居達健康事業有限公司附設基隆市居達居家長照機構）、吳曉婷（基隆市衛生局）。

二、服務模範獎10名
許博雄（財團法人天下為公社會福利慈善事業基金會附設基隆市私立天下為公居家長照機構）、林玟玟（基隆市立醫院居家式服務類長期照顧服務機構）、歐碧月（財團法人伊甸社會福利基金會附設私立基隆居家式長期照顧服務機構）、王秋凌（有限責任基隆市第一照顧服務勞動合作社附設基隆市私立第一居家長照機構）、郭妤婕（有限責任基隆市第一照顧服務勞動合作社附設基隆市私立第一居家長照機構）、沈平昇（居達健康事業有限公司附設基隆市居達居家長照機構）、鍾沛玲（財團法人中華民國佛教慈濟慈善事業基金會基隆市私立慈濟居家長照機構）、林竽似（社團法人中華民國士林靈糧堂社會福利協會附設基隆市立私立七堵綜合式服務類長期照顧服務機構）、羅宜芳（衛生福利部基隆醫院附設護理之家）、蕭玉萍（伊甸社會福利基金會-基隆頤福中心）。

三、服務模範獎（失智體系）3名
張語宸（贏養食沛有限公司附設基隆市私立迎養社區式服務類長期照顧服務機構）、梁宏彥（基隆市樂晨社會福利協會）、郭亭葦（伊甸社會福利基金會-基隆頤福中心）。

四、長照好友獎3名
吳品池（衛生福利部基隆醫院附設社區式服務類長期服務機構）、張采琳（基隆市衛生局）、黃煥堂（社團法人中華民國士林靈糧堂社會福利協會）

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