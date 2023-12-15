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基隆66年老屋突塌陷　謝國樑：全面盤點老舊建物

記者郭世賢／基隆報導

位於基隆市仁愛區愛一路（基隆第一分局後方）一棟四層樓建築，今（15日）中午突然坍塌，市長謝國樑下午在都發處長謝孝昆等人陪同下趕至現場視察，並聽取土木技師公會的簡報。謝國樑表示，市府會更積極地盤點危樓老屋，認定需拆除的建物或該都更的區域，則立即處置與規劃。

▲基隆66年老屋突塌陷 謝國樑：全面盤點老舊建物。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆66年老屋突塌陷！謝國樑表示，全面盤點老舊建物。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

謝國樑指出，他自上任後積極規劃都更的推動，過完年都更辦公室將開始運作，進行都更前，盤點危險建築並確認這些老舊又無人居住建築，尤其是在市中心鬧區，不會變成都市的危險因子。

謝國樑表示，請市府都市發展處針對此次意外進行檢討，積極盤點與認定危險建築，該拆除就拆除、該都更就都更，都市才有重生的機會。基隆市很多類似的老舊又無人使用的建築，具累積已久的歷史，市府會用更積極的行政作為，維護民眾行走與居住的安全。

都發處長謝孝昆表示，該棟大樓疏於管理，被鏽蝕後倒塌。經初步清查，該棟建築物是民國46年的建物，以前是製冰廠，現在無人使用。15日中午發生坍塌的四層樓建築位於基隆市警局第一分局後方，現場初步檢視無人受傷，不過考量仍有安全疑慮，警察局及消防局立即於現場圍起封鎖線。

▲基隆66年老屋突塌陷 謝國樑：全面盤點老舊建物。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆66年老屋突塌陷 謝國樑：全面盤點老舊建物。（圖／記者郭世賢翻攝）

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