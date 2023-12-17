基隆大樓外牆磁磚剝落「重砸公車亭」！行人險遭殃　市府要罰了

▲基隆忠一路大樓外牆磁磚剝落。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

文／中央社

基隆市忠一路城隍廟旁大樓側面外牆磁磚昨晚大面積剝落，砸到前方公車亭頂部掉落路面，所幸無人受傷，市府將依違反建築法，對所有權人開罰新台幣6萬元以上、30萬元以下罰鍰。

警方昨晚8時50分獲報到場發現，公車亭後方大樓側邊外牆磁磚剝落一大片，掉到隔壁大樓鐵皮屋頂斜面後，再砸到公車亭頂部，公車亭1具燈具因而脫落垂掛在空中，部分磁磚碎片散落在路面及人行道，所幸無人因此受傷。

相關單位昨晚已將現場清理完畢，並圍起封鎖線及三角錐，避免外牆磁磚再度剝落傷及民眾。行駛至城隍廟的市公車今天則往前方停靠，公車處明天會設立臨時停靠站，讓乘客在安全無虞情況下上、下公車。

基隆市政府都市發展處今天表示，所有權人未依權責維護建築物構造及設備安全，涉及違反建築法規定，市府後續將查明管理權責後，依同法規定處罰建築物所有權人6萬元以上、30萬元以下罰鍰，並限期改善或補辦手續，屆期仍未改善或補辦手續而繼續使用者，得連續處罰，並限期停止使用。

都發處指出，近期天氣驟變溫差劇烈，造成外牆面飾材與結構體熱脹冷縮而剝落，市府將函文提醒轄內公寓大廈管理組織，自主加強檢視建築物外牆狀況，避免類似事件發生。