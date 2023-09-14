宜蘭、南投偏鄉600學生參觀世客博　許淑華做民調：桃園好好玩

▲南投縣長許淑華、桃園市長張善政、宜蘭副縣長林茂盛（由左至右）三縣市共推在地名產，觀光活動與旅遊景點超豐富。（圖／觀旅局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2023世界客家博覽會在桃園開展第35天，南投縣長許淑華及宜蘭副縣長林茂盛，應桃園市長張善政邀請，分別帶領宜蘭縣與南投縣偏鄉學校學生，到桃園參觀世界客家博覽會，進行為期兩天的文化教育之旅。市府觀旅局特別於世客博旁的天光舞台，邀請桃園市吉祥物ㄚ桃、園哥與600位偏鄉學校師生同歡。

桃園市長張善政表示：「歡迎所有的大小朋友來到桃園，桃園有很多的觀光資源，不論是親子的、親山、生態都有各種主題，光在青埔這一帶除了有世客博的主場館，也有生態公園、主題樂園XPARK等，歡迎一來再來。」

活動邀請宜蘭縣及南投縣來桃園參觀世界客家博會的孩子們上台，與桃園市長張善政、南投縣長許淑華與宜蘭副縣長林茂盛一起玩「特產扭蛋機」，轉出來自桃園的大溪豆干、南投縣的日月潭紅茶以及宜蘭縣的牛舌餅，透過地方名產推薦與交流，鼓勵民眾在國內旅遊時多多選購在地名產。

桃園市政府觀光旅遊局長周柏吟表示：「今天準備了我們在地觀光工廠大禮包，有大家愛吃的七七乳加巧克力、奶油獅鉛筆、光泉調味乳、龍情花生糖、長崎年輪蛋糕、忍道米餅、焦糖核果塔等，這些全國知名的品牌都在我們桃園在地深耕，桃園也有許多值得探索的旅遊主題，像是親子旅遊、農遊體驗、文化探索，都是很棒認識桃園的方式。」

南投縣長許淑華表示：「今天在路上有幫桃園做民調，所有的大朋友小朋友，都說桃園非常好玩，感謝張善政市長團隊那麼用心辦了個成功的大型活動。南投縣人口約有48萬人，客家人口約有9萬人，透過參加這麼有意義的活動，大家會對客家文化有更多共鳴、更多認識、更多共鳴。

世界客家博覽會臺灣館內的南投展區，展現南投縣匯聚五大客語腔調（四縣、海陸、大埔、饒平及詔安），發展出『客中有客』的獨特文化，感受921地震後南投客庄重生的堅韌力量。南投縣政府也特別推薦即將在10月7日至10月15日於南投中興大操場辦理的『南投世界茶業博覽會』，歡迎大家到南投買茶、識茶、體茶與觀光。

宜蘭副縣長林茂盛表示，「今天宜蘭總共來了420位在地師生，大家對於參訪世界客家博覽會都非常期待，宜蘭縣客家人以冬山鄉最多，宜蘭縣政府持續辦理客語傳承的同時，也積極推動客庄創生營造。

如以蘭陽大興振安宮為起點，設置客家文化故事館，連結客家聚落的的『冬山阿兼城、火燒城客庄生活故事廊帶』。宜蘭縣觀光活動品牌除了國際童玩藝術節，還有『宜蘭縣三山國王客家文化節』，全臺灣有184間的登記在案的三山國王廟，宜蘭就有40幾間，顯示我們宜蘭在地客家族群深厚的凝聚力。邀請民眾前往東山鄉體驗客庄文化，延續客家傳統及硬頸精神。