涉弊案再出庭　林姿妙批檢方打壓：我沒有做壞事

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭地方法院今（11）日上午再開宜蘭縣長林姿妙等人涉弊案準備程序庭，林姿妙上午9時許出庭前表示，「檢方這些作為目的就是要打壓我，我一生正正當當，實實在在，我沒有做壞事，我沒罪。」

▲宜蘭縣長林姿妙出席涉弊案準備庭之前，她說：「我沒罪」。（圖／記者游芳男攝）

林姿妙今日上午近10時許現身地院，「一通不實的電話（指監聽），張冠李戴，延伸了這麼多無辜公務人員受到傷害，讓很認真努力為國家為社會做事的他們，被長時間的詢問，檢方這些作為目的就是要打壓我，我一生正正當當，實實在在，我沒有做壞事，我沒罪。」

宜蘭地方法院這次是距半年之前，再於11日上午起至10月23日，針對林姿妙等人涉弊案召開13次準備庭，其中更有連開庭5天的排定，以利全案盡速進入言詞辯論階段。準備庭將勘驗辯方律師質疑偵訊過程中是否有不正取供等。

林姿妙涉犯貪汙治罪條例遭起訴的案件，包括羅東鎮公所違法核發農地農用證明、羅東98地號臨時建物延長作總統立委大選總部使用、羅東1558地號免徵112萬土地增值稅、洗錢及財產來源不明等4案。

本案宜蘭地院於2022年10月31日宜蘭地院開第1次準備庭，今（2023）年3月13日開第2次準備庭，林姿妙皆否認犯行，林等人委任律師也當庭質疑偵訊過程有不正取供的情形，要求勘驗70多份偵訊光碟，提出傳喚50多名證人，在審理期間交叉詰問。

由於傳喚證人、資料數目繁多，日前宜蘭地院才與檢、辯雙方敲定開庭時間為9月11日上午、14日下午、15日上午、18日上午、22日上午、25日上午、10月2日上午、3日下午、4日上午、5日下午、6日上午、16日上午、23日上午共13次準備程序庭，分別勘驗各被告、證人接受偵訊時的錄像光碟等。