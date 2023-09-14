宜蘭警居隔還開車外出肇逃！竟反控受傷騎士　挨批知法犯法更玩法

記者游芳男／宜蘭報導

羅東警分局毛姓警員，2022年7月居家隔離期間竟開車闖紅燈，撞傷王姓男騎士肇逃，犯公共危險等罪被判刑6月並獲緩刑。不料最近被爆料，毛警以對方也闖紅燈，提出民事訴訟，被痛批知法犯法更玩法。羅東警分局表示，毛員被記一大過處分，且本月6日已撤告，近日也會將毛員調離原駐地。

▲▼毛姓警員開車撞傷王姓男騎士及乘客（箭頭所指）。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

羅東警分局毛姓警員，2016年在礁溪分局服務時，曾找友人頂替酒駕肇事，被判刑3月；改調三星分局後，2022年7月18日晚10時許，隔離期間竟開車外出在羅東鎮中正北路、五結鄉中正路1段2巷口，疑闖紅燈撞傷王姓男騎士及友人，還駕車逃逸，後被判徒刑6月，緩刑2年。

毛警後來調派羅東分局公正派出所，今年，王男另有案件要報案，巧的是由毛警處理，毛警也認出王男，竟對王男說已提告闖紅燈民事索賠。王男認為宜蘭地院判決是毛警應負全責，卻仍提出民事索賠的無理訴訟，知法犯法更玩法，宜蘭還有法律嗎？

羅東警分局表示，毛警2022年肇逃後，被記大過1支，並從三星調到勤務更重的羅東；另毛警9月6日撤回民事告訴，另外分局考量王男的店面就在公正派出所附近，為避免兩造發生更多衝突，已決定近期內再將毛警調離公正派出所。